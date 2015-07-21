Başbakanlık harcamaları 20, Cumhurbaşkanlığı harcamaları 5 kat arttı!

Haziran 2015’te hem Cumhurbaşkanlığı, hem de Başbakanlığın harcamaları geçen yıl aynı döneme göe katlanarak arttı. Geçen yıl haziranda Başbakanlığın harcaması 16,3 milyon lirayken, bu yıl 20 katına olan 331 milyon liraya yükseldi. 6 aylık harcama ise 1 milyar 170 milyon lirayı buldu. Cumhurbaşkanlığı’nın harcaması ise haziranda 54,3 milyon lira oldu. Geçen yıl haziranda Cumhurbaşkanlığı’nın harcaması 11,4 milyon liraydı. Cumhurbaşkanlığı’nın yılın başında 397 milyon lira olan başlangıç ödeneği 545,9 milyon liraya, Başbakanlığın toplam ödeneği de 1,7 milyar liraya yükseltildi.

Neşe Karanfil’in Hürriyet’teki haberine göre, Cumhurbaşkanlığı’nın harcamaları haziran ayında geçen yıla göre yaklaşık 5 katlık artış gösterdi. Geçen yıl haziran ayında 11,4 milyon liralık harcama yapılırken, bu yıl haziran ayında 54,6 milyon liralık harcama yapıldı. Geçen yıl ocak-haziran ayları arasında Cumhurbaşkanlığı’nın yaptığı harcama 79,8 milyon lirayken, bu yıl aynı dönemde harcama 131,2 milyon lira oldu.

Başbakanlığın haziran ayında yaptığı harcama ise 331 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl haziranda Başbakanlığın yaptığı harcama 16,3 milyon liraydı. Başbakanlığın bu yıl altı ayda yaptığı harcama ise 1 milyar 170 milyon lira. Geçen yıl altı aylık dönemde yapılan harcama 486,7 milyon liraydı. Başbakanlığın geçen yılın altı aylık dönemine göre yaptığı harcama iki kat arttı. Ayrıca Başbakanlık 2015 yılı bütçesi hazırlanırken belirlenen 929 milyon liralık başlangıç ödeneğini de aşmış oldu.