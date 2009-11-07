Başbakanlık Genelkurmay'a: Emri kim verdi?

Genelkurmay "İrticai konusunda faaliyet gösteren internet sitelerini Başbakanlık'ın bilgisi dahilinde izliyoruz" şeklindeki açıklaması Başbakanlık'ı harekete geçirdi. Başbakanlık, Genelkurmay’dan bilgi istedi.



Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu, Haftalık Bilgilendirme Toplantısı’nda elektronik posta aracılığıyla medyaya gönderilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) irticayla mücadele kapsamında takibe aldığı internet sitelerinin sıralandığı ihbar mektubuyla ilgili soruları yanıtlamıştı.



Çubuklu "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başbakanlığın ilgili plan ve direktifleri çerçevesinde irticai ve bölücü tehdit unsurlarını izlemek üzere kurulmuş, işletilmiş internet siteleri bulunmaktadır" demişti.



Çubuklu, "Başbakanlığın direktifi sadece Genelkurmay Başkanlığı’nı mı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarını mı kapsıyor"sorusuna ise Tuğgeneral Çubuklu, "Tabii tüm kamu" yanıtını vermişti.



Bu açıklamaların ardından Başbakanlık harekete geçti. Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı'ndan "Böyle bir direktifin kimin tarafından verildiği" hakkında bilgi verilmesini istedi.