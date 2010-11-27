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Başbakanlık: Genelkurmay tabelası inmeyecek

Başbakanlık, Taraf gazetesindeki 'Genelkurmay tabelası inecek' haberini yalanladı.

27 Kasım 2010 02:00

T24- Başbakanlık, Taraf gazetesinin yayımladığı "Genelkurmay Başkanlığı Karargâh'ın lağvedilip yerine Savunma Bakanlığı Karargâh'ı kurulacağı" iddiasını yalanladı.

'Genelkurmay'ın tabelası inecek mi?' haberi için tıklayın

Başbakanlık, Taraf gazetesinin “Genelkurmay’ın tabelası inecek” başlıklı haberiyle ilgili internetten bir açıklama yaptı.

Başbakanlık, sözkonusu haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Taraf Gazetesi'nin bugünkü nüshasında yayınlanan 'Genelkurmay'ın tabelası inecek' başlıklı haber gerçekleri yansıtmamaktadır.

Haberde ileri sürüldüğü gibi Sayın Başbakanımızın Genelkurmay Başkanlığı'nın yapısının değiştirilmesine ilişkin çalışma yapılması yönünde bir talimatı olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.''

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