Başbakanlık genelgesi onları durdurmadı!



T24 - Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerinin iptal edilmesine tepki gösteren yaklaşık 5 bin İzmirli, ellerinde Türk bayraklarıyla Gündoğdu Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek Cumhuriyetin 88'inci yıldönümünü coşkuyla kutladı.











Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de sadece çelenk sunumu ve tebriklerin kabulü şeklinde gerçekleştirilen Cumhuriyet’in 88’nci yıldönümü kutlamaları başladı.





Valilik Binası’nda İzmir Valisi Cahit Kıraç, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Atay ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun bulunduğu tebrik kabulüne siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, rektörler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri ve askeri erkan katıldı.







Halkın cumhuriyet kutlaması





Van’da meydana gelen depremin ardından resmi geçit törenlerinin tüm yurtta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yayımladığı genelgeyle iptal edilmesinin ardından sosyal medyada örgütlenen İzmirliler ise sabah saat 10.00’dan itibaren Gündoğdu Meydanı’nda toplanmaya başladı.



Sayının hızla artmasının ardından saat 11.00’de yaklaşık 5 bin kişi resmi geçit töreni güzergahı olan 1’inci Kordon’dan Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.



Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan İzmirliler sık sık ’Cumhuriyet Bayramımız engellenemez’, ’Türkiye laiktir laik kalacak’ sloganları attı. Motosiklet ve bisikletli gruplar da sivil kutlama kortejinde yerlerini aldı. CHP İzmir Milletvekilleri Musa Çam ve Mustafa Moroğlu da topluluğun en önünde yürüdü. Milletvekilleri de ’Cumhuriyet Bayramımız engellenemez’ sloganı attı.





Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yaklaşık 5 bin kişi Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulundu. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Kutlamaların iptal edilmesine yönelik tepkilerini sloganlarla dile getiren kalabalığa yönelik bir konuşma yapan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, "Van’daki deprem felaketiyle ilgili bizler de büyük üzüntü yaşadık.





Ancak, bu Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iptal edilmesini gerektirmezdi. Resepsiyonların iptalini biz de destekliyoruz. Ancak, resmi tören ve kutlamaların iptali yaşanmamalıydı.





Biz Türk milleti olarak bayramımızı kutlamasını da yasımızı tutmasını da çok iyi biliriz" dedi. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalık bir süre sloganlar eşliğinde tepkilerini gösterdikten sonra bu kez Konak Meydanı’ndaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Anıtı’na doğru yürüyüşe geçti.





İkinci adres Konak meydanı





İzmir’de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iptal edilmesine tepki göstererek Cumhuriyet Meydanı’nda sivil kutlama gerçekleştiren vatandaşların sonraki adresi, Kurtuluş Savaşı’nda ilk kurşunu sıkan Gazeteci Hasan Tahsin’in heykeli ile Saat Kulesi’nin bulunduğu Konak Meydanı oldu. Sık sık ’Cumhuriyet Bayramımız engellenemez’ slogan atan kalabalık olaysız olarak dağıldı.





Bir çok kentte vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapılmamasını protesto etti.











