'Başbakanlık fuhuş yuvası' kavgası büyüdü

Türkiye’deki Star gazetesinin eski sahibi ve Star Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özmen Safa’nın gazetesinde, KKTC Başbakanlığı’nın ‘fuhuş yuvası’na çevrildiği yönündeki iddiaların yankıları sürüyor.KKTC’de yayın yapan Star Kıbrıs, olayın bir komplo olduğunu savunarak, köşesinde bu iddiaları yazan Alihan Pehlivan’ı rakip Kıbrıslı gazetesiyle işbirliği yapmakla suçladı.Kıbrıslı da, Pehlivan’ın “göstermelik olarak işten alınarak yurtdışına gönderildiğini” iddia etti.Milliyet gazetesine Yalova’dan konuşan Alihan Pehlivan ise, “Yazıyı ben yazdım.İşbirliği yapmadım. Yarın (bugün) KKTC’ye geliyorum” dedi.Gerginlik, Pehlivan’ın Star Kıbrıs’taki köşesinde, “Başbakanlıkta üst düzey görevliler, Başbakanlığı fuhuş merkezine çevirdiler. Soyer (Başbakan), bildiği halde sesini çıkarmadı” iddiasıyla patlak vermişti.“Yazıyla ilgili olarak destek mailleri ve mesajları aldığını” öne süren Pehlivan, “Başbakan dün (önceki gün) bir aracı aracılığıyla benimle konuşmak istedi. Ama ben KKTC’ye gidince konuşurum diye, Başbakanla konuşmadım” dedi. Pehlivan şunları kaydetti: “Ben yazıyı özgür irademle yazdım... Başbakan beni ofisten aradı. Bana, ‘Bu olayların üstüne gitme’ dedi. Ben, ‘O zaman tamam’ dedim. Ancak süreç farklı olduğu için şimdi yazdım.”Bu arada Pehlivan, kendisine işten çıkarıldığına dair bir tebligat ulaşmadığını da söyledi.Star Kıbrıs’ta çıkan yazı üzerinde gazetenin sahibi Safa’ya, “Defol git utanmaz” diye yüklenen Kıbrıslı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doğan Harman da, Pehlivan’la “işbirliği” yaptığı yönündeki iddiaları, “Bundan saçma bir şey olamaz” diyerek kabul etmedi. Harman, Ali Özmen Safa’nın “özür dileyerek suça ortak olduğunu” savundu.Star Kıbrıs gazetesi Yazı İşleri Müdürü Artun Çağa da dünkü köşe yazısında, Pehlivan’ı Doğan Harman’la “işbirliği” yapmakla suçladı. Artun Çağa yazısında, “Pehlivan’ın Harman’la yemek yediğini ve olayların bundan sonra geliştiğine” işaret etti.Milliyet’in sorularını yazılı olarak yanıtlayan Ali Özmen Safa da, yazıyla ilgili olarak kendisinin bilgisi olmadığını ifade etti. “Söz konusu yazarın yazısı, yazarın kendi görüşüdür” diyen Safa, şunları bildirdi:“Devletimizin gücünü zayıflatmaya yönelik her türlü davranışın karşısında durmaktayız. Bu konudaki hassasiyetimizi göstererek yazarın yazılarına son verdik” dedi.