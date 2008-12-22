'Başbakanlık fuhuş yuvası' dedi, kıyamet koptu

'Star Kıbrıs' gazetesi yazarı Pehlivan, müsteşarların KKTC Başbakanlığı’nı fuhuş yuvasına çevirdiğini yazdı. Habere kızan Kıbrıslı gazetesi, Türkiye'de yayımlanan Star gazetesinin eski sahibi ve hali hazırdaki Star Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özmen Sefa’ya manşetten “Defol git” diye bağırdı.



Safa’nın gazetesinde, “Saray Önü Gazetecisi” isimli köşesinde yazan Alihan Pehlivan’ın, “Başbakanlıkta üst düzey görevliler, Başbakanlığı fuhuş merkezine çevirdiler. Soyer (Başbakan) bildiği halde sesini çıkarmadı” diye yazınca ortalık karıştı. Star Kıbrıs’ta çıkan yazı üzerinde Kıbrıslı gazetesi “Defol git utanmaz” başlığıyla Safa’yı hedef aldı. Star Kıbrıs da sürmanşetten, “Başbakan ve Başbakanlık çalışanları ve kamuoyundan” özür diledi.



Gazetenin sahibi Safa, Başbakan Ferdi Sabit Soyer’i arayarak özür diledi. Gazete, Pehlivan’ın işine son verirken, Başbakan Ferdi Sabit Soyer de konuyla ilgili olarak başsavcılığı harekete geçirdi.



“Utanmaz adam”



Kriz, Alihan Pehlivan’ın, “Soyer’in enerjisi tükendi” başlıklı yazısıyla patlak verdi. Gazeteci Pehlivan, yazısında, “Başbakan Ferdi Sabit Soyer’i, halka beklenen hizmeti verememekle” eleştirdi.



Pehlivan, Başbakan Soyer’in seçtiği kadroların, Soyer’e “fayda yerine zarar verdiğini” yazdı.

Pehlivan, “kadroların zararlarını” sıralarken, “Başbakanlık müsteşarlarının adı her türlü olaya karıştı. Başbakanlık’ta üst düzey görevliler, Başbakanlığı fuhuş merkezine çevirdiler. Soyer bildiği halde sesini çıkarmadı” diye şok bir iddia ortaya attı.



“Fuhuş” iddiası Star Kıbrıs’ta yazılınca, Kıbrıslı gazetesi olayı manşetine taşıdı. Manşetten Ali Özmen Safa’ya yüklenen gazete, “Defol git utanmaz” başlığını kullandı. Haberde, “Ali Özmen Safa çizmeyi aştı. Safa âlemin namusuna ve şerefine dil uzatmaya başladı. Dün gazete diye satılan paçavrası devletin önde gelen kurumlarından birinde çalışan herkesi fahişe ilan etti. Namus ve şereflerine dil uzatılan aileler büyük infial içinde” diye yazdı. Gazetenin başyazarı Doğan Harman da, “Ali Özmen Safa denen utanmaz adam!” başlıklı bir yazı kaleme aldı.



Star Kıbrıs gazetesi, gelişmeler üzerine birinci sayfada, gazetenin logosunun yanından büyük puntolarla özür diledi. Gazetenin devam sayfasındaki özür yazısında kısaca, “Alihan Pehlivan

imzasıyla yayımlanan ve sorumsuzca maksadını aşan ifadelerle kaleme alınan yazıda, başbakanlık personeli ve Başbakanımız Sayın Ferdi Sabit Soyer’le ilgili kabul edilemez ifadeler kullanıldı.

