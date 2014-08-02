Başbakanlık: Erdoğan için kiralanan aracın plakasındaki rakamlar 'sehven' yer değiştirmiş

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, seçim kampanyası sırasında makam otomobilini kullandığı ve aracın sahte plaka taşıdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre Başbakanlık kaynakları, cumhurbaşkanı seçimi yasaklarının yürürlükte olduğu son 10 günlük dönemde, Erdoğan'ın kullanması için “Mercedes” marka 4 zırhlı araç kiralandığını belirtti.

Erdoğan'ın, dünden itibaren resmi makam otomobillerini değil, kiralanan araçları kullanırken, cumhurbaşkanı seçimi kampanyası için kiralanan söz konusu araçların, "34 VH 2875, 06 BJ 9740, 06 AP 1287 ve 06 BV 8543" plakalarına sahip olduğu bilgisi verildi.

Başbakan Erdoğan'ın kullandığı araçlardan birinin sahte plakalı olduğu iddialarının da bir baskı hatasından kaynaklandığı, "06 BV 8543" olan plakanın son iki rakamının sehven yer değiştirerek "8534" biçiminde hatalı basıldığı, hatanın konuya ilişkin haberler neticesinde fark edildiği belirtildi.

Başbakanlık kaynakları, plakadaki baskı hatasının derhal düzeltildiğini vurguladı.