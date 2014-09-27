Başbakanlık, Davutoğlu’nun katılacağı akademik yıl açılışını basına kapattı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin yarın düzenlenecek akademik yılı açılış törenine fotoğraf makinası ve kamera alınmayacağı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Başbakanlık Basın Müşavirliği, sarı basın kartı sahiplerinin sadece dinleyici olarak törene katılabileceğini duyurdu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu yarın bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Samsun'a gidecek. Saat 13.00'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin 2014-15 akademik yılı açılış törenine katılacak olan Başbakan Davutoğlu ile ilgili Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden açıklama yapıldı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak akademik yılı açılış töreninde ilk dersi verecek Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun programına kamera ve fotoğraf makinasının alınmayacağı bildirildi. Samsun Valiliği basın bürosundan gazete ve ajanslara gönderilen e-maille bildirilen Başbakanlık Basın Müşavirliği'nin açıklamasında, şöyle denildi:

"28 Eylül 2014 Pazar günü Sayın Başbakanımızın OMÜ'de gerçekleştireceği toplantıya kamera ve fotoğraf makinası alınmayacaktır. Toplantıya sadece Sarı Basın Kartı sahipleri dinleyici olarak katılabilecektir. Fotoğraflar müşavirilikçe servis edilecektir. Canlı yayın için TRT frekansı bildirilecektir. Bilgilerinize sunulur."