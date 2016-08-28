Başbakanlık: Cerablus’ta sivillerin vurulduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi’nce Fırat Kalkanı operasyonu için yapılan açıklamada “Cerablus’ta 10, Rai’de 3 köy Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolüne geçti” denilirken bölgede sivil ölümlerin yaşandığı iddiasını yalanladı.

Açıklamada harekat sırasında sivillerin vurulduğuna veya hedef alındığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı, bölgedeki sivillerin zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterildiği söylendi.

Başbakanlığın açıklaması şöyle:

"Cerablus (Karkamış) bölgesinde Amerina, Ayn El Bayda, Dabis, Balaban, Suraysat, Cebel Kussa, Kırk Mağara, Kırata, Aşağı Amerina ve Ez Zahiriyah köyleri terörist unsurlardan temizlenmiş ve ÖSO kontrolüne geçmiştir. Rai (Çobanbey) bölgesinde Ayyaşe, Şeyh Yakup ve Kersanlı köyleri terörist unsurlardan temizlenmiş ve ÖSO kontrolüne geçmiştir. Türk Kızılayı ekiplerince ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması ve sıcak yemek dağıtımına başlanmıştır. Dün 5 bin kişilik sıcak yemeğin dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 'Fırat Kalkanı Harekatı' sırasında sivillerin vurulduğuna veya hedef alındığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suriye'de icra edilen harekat kapsamında bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

"Sivil ölümleri" iddiası

Demokratik Suriye Güçleri’ne bağlı Cerablus Askeri Meclisi komutanı Cudi Cerablus, operasyonda sivillerden çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu iddia etmişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Cerablus Operasyonu’nda hava ve topçu saldırıları sırasında en az 35 sivilin hayatını kaybettiğini iddia etmişti.