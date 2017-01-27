Başbakanlık, Bülent Ecevit- Fethullah Gülen görüşmesinin içeriğine dair bilgi ve belge bulamadı

Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun dönemin gazetelerine yansıyan Bülent Ecevit- Fethullah Gülen görüşmesiyle ilgili sorusuna yanıt verdi. Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü " Böyle bir görüşmenin yapıldığı anlaşılmakla birlikte kayıtlarımızda söz konusu görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi ve belge bulunamadı" ifadesini kullandı.

Gazetelerde Ecevit'in Gülen'le yüz yüze 3 görüşmesinden söz ediliyor, 20 Mart 1995, 23 Mart 1997 ve 4 Şubat 1998 tarihleri belirtiliyordu.

Başbakanlık güvenlik işleri genel müdürlüğünden gelen yanıtı görüntülemek için tıklayınız.