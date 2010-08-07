-BAŞBAKANLIK BİNASI YAKININDA EYLEM GİRİŞİMİ ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - Başbakanlık Merkez Bina yanındaki Vekaletler Caddesi'nde kendisine kesici aletle zarar vermeye çalışan kişi, Başbakanlık korumaları tarafından etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, eski hükümlü olduğu bildirilen Ramazan Polat, Başbakanlık Merkez Bina yanındaki Vekaletler Caddesi'nde kesici aletle kendisine zarar vermeye çalıştı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Polat'ı, Başbakanlık korumaları etkisiz hale getirerek Çankaya İlçe Emniyet Amirliğine teslim etti. İşsiz olduğu ve iş istediği bildirilen Polat'ın, daha önce de benzer eylemlerde bulunduğu ifade edildi.