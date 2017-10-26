Başbakanlık, Bakan Fakıbaba'ya uçak vermedi; masrafları sponsorlar karşıladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine üç ay önce getirilen AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, yurt gezilerinde kullanmak için istediği özel uçak talebine Başbakanlık olumsuz yanıt verdi. Bakan Fakıbaba'nın 12 bin dolar tutan 6 saatlik uçuşu sponsorlar tarafından karşılandı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberi aynen şöyle:

Fakıbaba bunun üzerine, özel uçağı kendisi kiraladı. 6 saatlik uçuş için 12 bin dolar ödendi ve masrafı sponsorlar karşıladı. Fakıbaba, bakanlık koltuğuna oturduktan sonra bürokratlarına “İl il gezeceğiz, çiftçinin, köylünün yanında olacağız, özel uçak için Başbakanlık'tan talepte bulunun” dedi. Başbakanlık Müsteşarlığı'na yazı yazılarak havuzdaki devlet uçaklarından biri istendi. Ancak Başbakan Binali Yıldırım bu talebe olumsuz yanıt verdi.

Saati 2 bin dolar

Fakıbaba da bunun üzerine özel uçak kiralanmasını istedi. Kiralanan uçakla, önceki gün Van-Bitlis-Şırnak illerini de kapsayan geziye çıktı. Çiftçi, köylü ve esnafla buluştu.

Bakanlık, özel uçağın saatlik kira bedelinin 4 bin dolar olmasına rağmen, pazarlıkla bunu 2 bin dolara düşürdüklerini, 6 saatlik uçuş için 12 bin dolar ödendiğini açıkladı. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, uçak kira bedelini ise, sponsorlardan karşıladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, 6 saatlik uçuş için 12 bin dolar ödedi. Uçağın masraflarını ise sponsorlar karşıladı.

Bakan Fakıbaba, Alaköy'de kurulacak olan Van Et Kombinesi'nin temel atma törenine katılmış burada yaptığı konuşmada “Fakir insanlar da protein alacak. 100 liraya et alan alsın ama mağdur da alsın. Bu konuda çiftçilere destek vereceğiz. Hep birlikte çok güzel şeylere imza atacağız. 2018 yılının sonunda buranın açılışında olacağız” demişti. Fakıbaba Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde ise kapalı spor salonunda yapılan AKP Silopi İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'ne katılmıştı.