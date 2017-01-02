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Başbakanlık: Ayrımcı paylaşımlar için yasal işlem başlatıldı

"Milletimizin menfaatleriyle bağdaşmayan bu tür paylaşımlar aynı zamanda suç teşkil edebilecektir"

02 Ocak 2017 21:42

Başbakanlık’tan yapılan yazılı bir açıklama ile sosyal medya konusunda uyarılarda bulunuldu. Açıklama, ayrımcı paylaşımlar için yasal işlem başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Beka mücadelesi verdiğimiz şu günlerde kurulan bu ucuz tuzaklara karşı vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekmektedir. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleriyle bağdaşmayan bu tür paylaşımlar aynı zamanda suç teşkil edebilecektir. Halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek bu paylaşımları yapanlarla ilgili yasal süreçlerin başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

 

 

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