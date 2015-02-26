Başbakanlık açıklaması sonrası dolar yeniden yükseldi

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı'nın istifa edeceği yolundaki iddiaların Başbakanlık tarafından yalanlanmasının ardından TL'deki satış baskısı azaldı. Açıklamalar öncesi 2.4810 seviyesinde işlem gören dolar/TL açıklama sonrası 2.4755'e kadar geriledi. Kur TSİ 1509'da 2.4796/2.4804 seviyesinde işlem gördü. Dolar 17:00 sularında 2.5010'a kadar çıktı.

Son iki işlem gününde gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında en kötü performansı gösteren TL, bugün de güne negatif ayrışma ile başladı. Ancak iddiaların Başbakanlık yetkilileri tarafından yalanlaması sonrası TL'deki negatif ayrışma önemli oranda azaldı.

Başbakanlıktan bir yetkili, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve merkez bankası Başkanı Erdem Başçı hakkındaki iddialarını reddettiklerini söyledi.

Başbakanlık yetkilisi gazetecilere yaptığı bilgilendirmede, "Bu haberleri kesinlikle reddediyoruz, yalanlıyoruz, dün de aynı şekilde konuşmuştuk, Sayın Babacan bugün MGK hazırlık toplantısına geldi ve şu anda da MGK toplantısına katılıyor. İddiaların nereden kaynaklandığını da anlamıyoruz. Bu iddiaları kesinlikle reddediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün TCMB'nin para politikasını ve TCMB Başkanı Erdem Başçı'yı sert şekilde eleştirmesi ve bu açıklamaların ardından Babacan'ın Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelmesi, Babacan ve Başçı'nın görevlerinden istifa edebileceği spekülasyonlarına neden olmuştu.