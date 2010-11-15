-BAŞBAKANLIK 30 UZMAN YARDIMCISI ALACAK ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Başbakanlık sınavla 30 uzman yardımcısı alacak. Başbakanlığın duyurusu Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre, Başbakanlık merkez teşkilatında çalıştırılmak ve başbakanlık uzmanı olarak yetiştirilmek üzere 30 Başbakanlık uzman yardımcısı alınacak. Giriş sınavı 21 Aralık 2010 tarihinden itibaren Ankara'da adayların mezun oldukları fakülte ve bölümlere göre 2 grup halinde yapılacak. 1. grupta hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar arasından 16 uzman yardımcısı alınacak. ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP95 veya KPSSP97 puan türü esas alınacak. 2. grupta ise iletişim fakültesi, sosyoloji, istatistik, ekonometri ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden 14 başbakanlık uzman yardımcısı alınacak. Bunun içinse KPSSP8 75, KPSSP75 85, KPSSP92 80 ve KPSSP8 70 taban puanı geçerli olacak. ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP95 veya KPSSP97 puan türü esas olacak. Adaylar başvurularını 25 Kasım-6 Aralık 2010 tarihleri arasında Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne mesai saati sonuna kadar yapacaklar. -AKADEMİK PERSONEL ALIMI Bu arada Fırat Üniversitesi çeşitli fakültelerde istihdam edilmek üzere 3 doçent, 1 yardımcı doçent alacak. Resmi Gazetede yer alan duyuruya göre Eğitim Fakültesinin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi anabilim dalı için bilgisayar kullanımı eğitimi ve eğitim yazılımı geliştirme konusunda çalışmaları olan 1 yardımcı doçent alınacak. Rektörlük ayrıca eğitim fakültesinin Türkçe eğitimi anabilim dalı için çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları alanında doçent, insani ve sosyal bilimler Fakültesinin eski Türk Dili ve Edebiyatı için Türk Dili alanında doçent, mühendislik fakültesinin konstrüksiyon ve imalat anabilim dalı için toplam 3 doçent alımında bulunacak.