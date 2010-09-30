-BAŞBAKANLIK 14 UZMAN ALACAK ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Başbakanlık, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na yeterlilik sınavı ile 14 uzman alacak. Başbakanlığın bugünkü gazetelerde yer alan duyurusuna göre, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar uzmanı olarak belirtilen şartlar çerçevesinde yazılı ve sözlü yarışma sınavı ile Almanca, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Fransızca, Hollandaca, İngilizce ve Rusça dillerini bilen toplam 14 uzman personel alınacak. Yazılı sınav, 6 Kasım 2010 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Başvuru ve yeterlilik sınavına, sınav tarihi itibarıyla yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, meslek kuruluşları, araştırma merkezleri ile sivil toplum kuruluşlarında, yurt içinde veya yurt dışında başkanlığın görev alanı ile ilgili çalışıyor olmak veya bu alanlarda eğitim almış olanlar katılabilecek. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat, iletişim fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, tarih, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden ya da, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak da adaylardan istenecek şartlar arasında yer alıyor. Adaylarda ayrıca Almanca, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Fransızca, Hollandaca, İngilizce, Rusça dillerinden KPDS'den en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmakta istenecek. Sınava KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık orta öğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olma ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olanlar katılabilecek. Sözlü sınavda en az 70 puan almak kaydıyla, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenen başarı sıralaması dikkate alınarak, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle, sınav duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın ismi belirlenecek ve liste halinde, ''www.devlet.gov.tr'' internet sitesinde ilan edilecek. Başvurular başkanlığın internet adresinden temin edilecek olan form ile birlikte, 15 Ekim 2010 tarihinde saat 18.00'e kadar Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına yapılacak. Alınacak olan toplam 14 uzmanın dilleri ve miktarları şöyle: ''Almanca (3), Arnavutça (1), Boşnakça (1), Bulgarca (1), Çince (1), Fransızca (2), Hollandaca (1), İngilizce (2), Rusça (2)'' Bu arada söz konusu dillerde yeterli başvurunun olmaması halinde, idarenin kararı ile bu sayılarda değişiklik yapılabilecek.