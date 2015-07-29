Başbakanlık: 39 ilde, 1302 kişi gözaltına alındı

Başbakanlık, son dönemde artan terör olayları sonrası ülke genelinde başlatılan IŞİD, PKK ve DHKP-C'ye yönelik gözaltı operasyonlarına ilişkin olarak açıklama yaptı. Açıklamada, 39 ilde operasyon yapıldığını, 1302 kişi gözaltına alındığı belirtildi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğini, güvenlik güçlerini hedef alan, sivil vatandaşlarının huzur ve emniyetini tehdit eden DAEŞ, PKK ve DHKP-C terör örgütlerine yönelik operasyonlar yurtiçinde ve sınır ötesinde sürdürülmektedir.

Bu çerçevede, 28 Temmuz'u 29 Temmuza bağlayan gece boyunca icra edilen “Şehit Jandarma Binbaşı Arslan KULAKSIZ” hava harekâtında PKK terör örgütünün yurtiçi ve yurtdışında (Zap, Metina, Gara, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Kandil'de) kullandığı önceden tespit edilen sığınak, barınak, depo, lojistik nokta ve barınma alanları ile mağaralar vurulmuştur.

Ayrıca yurtiçinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince söz konusu terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürdürülmektedir.

Devam eden soruşturmalar çerçevesinde; 29 Temmuz 2015 tarihi itibariyle DAEŞ terör örgütü, PKK terör örgütü ve bağlantılı yapılanmalar ile diğer yasadışı sol örgütlere karşı yapılan çalışmalarda, 39 ilde operasyon yapılmıştır. Bu kapsamda şu ana kadar terör örgütleri ile ilişkili görülen toplam 1302 kişiye gözaltıişlemi uygulanmıştır. Gözaltına alınanların bir kısmı hakkında adli süreç tamamlanmış olup bir kısmı hakkında halen devam etmektedir.

Talebimiz üzerine NATO Konseyi dün Vaşington Antlaşmasının 4. Maddesi kapsamında istişareler için toplanmıştır. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ülkemize yönelik son terör saldırıları ve artan tehditler ile ülkemizce bu kapsamda alınan tedbirler hakkında müttefiklerimiz bilgilendirilmiş ve bu temelde istişareler yapılmıştır. Toplantı sonrasında, NATO Konseyi söz konusu saldırıları net ifadelerle kınayan, şehitlerimiz için başsağlığı dileklerini ileten ve İttifakın güvenliğinin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde ülkemizle sağlam dayanışma içinde bulunulduğunu beyan eden bir açıklama yayımlamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör örgütlerinin tehditlerine boyun eğmeden haklı mücadelesini ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde meşru bir zeminde sürdürecektir.

Kamuoyuna duyurulur.