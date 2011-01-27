-BAŞBAKANLIĞA YÜRÜMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE ANKARA (A.A) - 27.01.2011 - Kızılay'da, Başbakanlığa yürümek isteyen öğrenci grubuyla polis arasında arbede çıktı. Bir başkomiserin yaralandığı olayda 6 kişi gözaltına alındı. Çeşitli öğrenci gruplarının oluşturduğu eylemciler, ''Özgür bilimsel eğitim için ileri'', ''Üniversiteler bizimdir, karar hakkımızı istiyoruz'' yazılı pankartlarla Kızılay Milli Müdafaa Caddesi girişinde toplandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'da öğrenci temsilcileriyle görüşeceğini ancak öğrencileri temsil edecek asıl grubu Erzurum'a yolcu ettiklerini söyleyen eylemciler, arkadaşlarının polis tarafından defalarca durdurulup arandığını iddia etti. Başbakanlık önünde de açıklama yapmak istediklerini belirten öğrenciler, polisin izin vermemesi üzerine yaklaşık 3 saat Milli Müdafaa Caddesi üzerinde slogan atıp, oturma eylemi yaptı. Açıklama yapmak için Başbakanlığa gitmek isteyen ve harekete geçen grup, polisin oluşturduğu barikatı geçemedi. Yaşanan arbedede polis, biber gazıyla öğrencilere müdahalede bulundu, grup da polise taşla karşılık verdi. Daha sonra GMK Bulvarı'na çıkan öğrenciler, taş atmaya devam ederek İzmir Caddesi, Sezenler Sokak ve Strasbourg Caddesi'ni takip edip Kolej'e doğru kaçtı. Polisin de takip ettiği öğrencilerden 6'sı gözaltına alındı. Bir başkomiser taşla yaralandı. Kalan grup ise kaçarak dağıldı. Olayda bazı polis araçları ile vatandaşların araçlarının zarar gördü.