'Başbakanlığa iki helikopter daha alınıyor'

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve kamuoyu ile üç gün önce paylaşılan 2013 faaliyet raporunda, Başbakanlık’a 2 yeni helikopter daha alınacağı bilgisi yer aldı. Daha sonra sipariş edilen iki S-92 helikopteri için 58 milyon 850 bin dolar ödeme yapılmıştı. Başbakanlık’ın helikopter filosunun yanı sıra uçak filosu da genişletildi.

Barkın Şık'ın Cumhuriyet'teki haberine göre, Başbakanlık makamının 2 helikopter daha almak isteği ortaya çıktı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve kamuoyu ile üç gün önce paylaşılan 2013 faaliyet raporunda, Başbakanlık’a 2 yeni helikopter daha alınacağı bilgisi yer aldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve geldiği 2003’ten bu yana Başbakanlık’a toplam 3 adet S-92 helikopteri alındı. Başbakanlık’ın helikopter filosunun yanı sıra uçak filosu da genişletildi. Başbakanlık’a ait hava filosu için Esenboğa Havalimanı’nda hangarlar inşa edilirken, envanterde şu uçak ve helikopterler bulnuyor:

TC-ANA A319CJ: Airbus A319CJ tipi uçak filoya 2005’te katıldı. Ancak uzun uçuşlarda hem menzil hem de yolcu kapasitesi yeterli görülmediği için daha sonra A330 siparişi verildi. TC TUR’un kod adı ‘FATİH’: Başbakanlık VIP filosu için yaklaşık 4 yıl önce sipariş edilen Airbus 330 tipi uçak halen teslim alınmadı. Uçağın teslimatının bu yıl içinde gerçekleşmesi bekleniyor. İlk uçuşunu 2011 yılında yapan TC-TUR kuyruk tescilli “Fatih” adı verilen uçağın modifikasyon ile birlikte maliyetinin yaklaşık 400 milyon dolar olacağı kaydediliyor.

GULFSTREAM G550’LER: Nisan 2009’da hava filosuna Gulfstream G550 tipi TC-DAP katıldı.

3 VIP HELİKOPTERİ VAR: Başbakanlık’a ait 3 adet S 92 helikopteri bulunuyor. Sikorsky üretimi helikopterlerin ilki 2007 yılında OBA ismiyle envantere girmişti. Daha sonra sipariş edilen iki S-92 helikopteri için ise 58 milyon 850 bin dolar ödeme yapılmıştı.