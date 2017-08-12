Başbakanlığa bağlı OHAL Komisyonu, Başbakanlık verilerine erişemiyor!

Başbakanlığa bağlı olarak kurulan, üyeleri Başbakan tarafından belirlenen OHAL Komisyonu’nun Başbakanlık kurumsal ağı ile iletişim sağlanması için gereken metro ethernet bağlantısının kurulumunun tamamlanmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, kurulum sağlandığında kapatılan Askeri Yargıtay binasında çalışmalarını sürdüren komisyon ile Başbakanlık arasında ‘kota’ ve ‘adil kullanım noktası’ limitleri olmadan, sınırsız data kullanımı ile iletişim sağlanabilecek. Başbakanlık, 2017 yılına ait Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu 8 Ağustos’ta yayınladı. Raporda, 2017 yılının ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetleri yer aldı. Başbakanlığa 2017 yılı için 1 milyar 584 milyon 358 bin TL başlangıç ödeneği ayrılmıştı. Ancak kurum, başlangıç ödeneğinin yüzde 80.7’sini yani 1 milyar 279 milyon 115 bin 854 TL’sini yılın ilk 6 ayında harcadı. Başbakanlık, 2016 yılında da başlangıç ödeneğinin yüzde 84.2’sini ilk altı ayda bitirmişti.

Ocak- Haziran döneminde Adalet Bakanlığı’ndan Başbakanlığa gönderilen 245 adet milletvekili yasama dokunulmazlığı dosyası, TBMM Başkanlığı’na gönderildi. Öte yandan raporda, Başbakanlığın, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili açılan 226 adet davaya müdahil olduğu bilgisi yer aldı.

“Ethernet bağlantısının kurulumu tamamlanmak üzeredir”

Raporda, kurulup çalışmaya başlaması aylar süren KHK’lere bağlı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu için de bilgilere yer verildi. Başbakanlığa bağlı, komisyon için “Tahsis edilmiş hizmet binasında Başbakanlık kurumsal ağı ile iletişim sağlanması için metro ethernet bağlantısının kurulumu tamamlanmak üzeredir” ifadeleri kullanıldı. Yani, komisyonun Başbakanlık verilerinden faydalanması için gereken kablo bağlantısının uzun süre eksik kaldığı anlaşıldı. Kablo sisteminin kurulması ile birlikte kapatılan Askeri Yargıtay binasında çalışmalarına devam eden komisyonun Başbakanlık sisteminden ‘kota’ ve ‘adil kullanım noktası’ limitleri olmadan, sınırsız ve kesintisiz yararlanabilmesinin sağlanacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile birlikte Başbakanlığın kapısına kilit vurulacak olması Başbakanlık planlarına da yansıdı. Raporda, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş planlaması nedeniyle 2016-2020 dönemi için hazırlanan taslak Başbakanlık Stratejik Planı uygulamaya konulmamıştır. Bu çerçevede, kurumsal iş süreçlerinin belirli bir plan çerçevesinde yürütülmesini ve harcama birimlerine tahsis edilen kamu kaynaklarının etkili, verimli, ekonomik şekilde kullanımını teminen 2017 yılı Başbakanlık İş Planı’nın hazırlık çalışmaları yürütülmüştür” ifadeleri kullanıldı.