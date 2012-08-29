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Dünya

Başbakanlığa ait 3 uçaktan 1’i satışa çıkarıldı

Karar, ekonomik kriz nedeniyle devlet harcamalarının azaltıldığı ülke açısından sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor

29 Ağustos 2012 01:24

Başbakan Antonis Samaras, ekonomik kriz nedeniyle, başbakanlığa ait 3 uçaktan 1’inin satılması kararı aldı.

Başbakan Antonis Samaras’ın satışa çıkarılmasını istediği uçak, başbakanlığa ait en lüks uçak konumunda. 15 kişilik uçağın, 2002-03 yıllarında Brezilya’dan 27 milyon 500 bin dolara alındığı kaydedildi.
 
Halkın kemer sıktığı ülkede, hükümetin bu adımının sembolik olarak değerlendirilmesinin nedeni, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Troyka’nın ziyaretine kadar, tasarruf programına göre 11 buçuk milyar Euro toplanması gerekliliği.
 
Öte yandan, Başbakanlığa diğer iki uçaktan birinin, hasta ve organ taşımacılığında kullanılması için hava kuvvetlerine verildiği, diğer uçağın da başbakan ve cumhurbaşkanı tarafından seyahatlerde kullanılacağı belirtildi.
 

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