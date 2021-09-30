“Başbakanlığa adayım” açıklaması tartışma yaratan Akşener: Demokrasinin önünü açtık

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakanlığa adayım” açıklamasını, partisinin başkanlık divanında “demokrasinin önünü açmak” olarak değerlendirdiği belirtildi.

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü köşe yazısında İyi Parti’nin salı günü gerçekleşen başkanlık divanı toplantısını yazdı. Akşener’in toplantıdan önce genel bir değerlendirme yaptığını ifade eden Takan, partinin kurmaylarından İyi Parti lideri Akşener'in şu ifadeleri kullandığını söyledi:

“Demokrasinin önünü açtık. Türkiye içinde bulunduğu sıkışıklıktan çıksın istedik. Türkiye’de, etnisite, din ve tarikatlar üzerinden siyaset yapılmasını istemiyoruz. Türkiye’yi ağır sorunlarından kurtarmalıyız. Tayyip Erdoğan’ı dövecek bir Cumhurbaşkanı adayı arayışı içinde değiliz. Gerilimi arttıracak yeni bir AKP ucube sistemi, dönemi yaşansın istemiyoruz. Bunun peşinde değiliz. Tayyip Erdoğan düşmanlığımız yok. Ülkede, AKP ne yapmışsa tekrar onu yapacak bir dönem isteniyor havası oluştu. Bu beni ürküttü. Biz yeni bir AKP dönemi yaşansın istemiyoruz. AKP sonrası dönemde ne yapılacaksa hukuk kuralları içinde yapılır.”

Takan, yazısında ayrıca şunları kaydetti:

Meral Akşener, toplantıda 'öç alma', 'rövanşist' duygularla hareket edilememesi gerektiğinin, hedeflerinin Türkiye’yi sağlıklı bir şekilde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçirmek olduğunun altını ısrarla çizdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 'Çıkışı ile AKP’ye selam çaktı' eleştirilerine de yanıt verdi. Akşener, Millet İttifakı’ndan dönüşün kesinlikle söz konusu olmadığını vurgularken, çıkışının Türkiye için yaptıkları fedakârlıkların bir halkası olduğunu belirtti.

Cevabını en merak ettiğiniz soruya gelelim; Herhangi bir cumhurbaşkanı adayı ismi konuşuldu mu?

İyi Parti kurmayları, ağız birliği etmişçesine, 'Toplantıda isimler konusu konuşulmadı, hiç gündeme gelmedi. Zaten yeri ve zamanı da değil. İsimler üzerinde tartışma yapılmasını istemiyoruz' diyor.

Sadece liderin konuştuğu ve daha sonra karar defterinin boş sayfasına imzaların atıldığı 30 dakikalık bir toplantı olmadığı için İYİ Parti başkanlık divanında oldukça uzun değerlendirmeler yapıldı. Sonunda, genel merkezin ortak havasını şöyle özetleyebilirim;

-İYİ Parti’nin projesi, Başbakanlığa vurgu yapan farklı bir proje.

-Türkiye’yi ayağa kaldıracak, ekmeği büyütecek konuların tartışılmasını istiyoruz.

-Ucube sistem Türkiye’ye zarar veriyor. Kesinlikle kurtulmamız gerekiyor. Onun yolu Başbakanlık sistemi ve biz onu istiyoruz. Arka kapılarda görev dağılımı kesinlikle yok. Birinci parti olma hedefini önümüze koyduk. Başbakan olmak için, birinci parti olmak için bütün yoğunluğumuzu oraya vereceğiz. Parlamenter sistemi getireceğiz.

-Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, Tayyip Erdoğan ile saç saça, baş başa kavga edecek bir ismin arayışında değiliz. Demokrasi ve hukuka sıkı sıkıya bağlı, devleti tam manası ve layıkıyla temsil edeceğine inandığımız bir isim olacak.

-Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı yarışı olmayacak Başbakanlık yarışı olacak. Sistem yarışı olacak.

-Tayyip Erdoğan ne yaptıysa bizde onların aynısını yapacağız arayışı içinde değiliz. Türkiye’yi kucaklayacak bir Cumhurbaşkanı arıyoruz.

-Türkiye’ye yeni bir kadro ve siyaset anlayışı getirdik. İktidarda, koalisyonlar yapılıyordu. Biz, muhalefette, benzemezler arasında siyaset üretiyoruz.

-Sistemi tartışıyoruz. Ülkede geçim olsun istiyoruz. Türkiye hak ettiği ve layık olduğu medeni yere gelsin istiyoruz. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü benimsemiş bir yönetim anlayışının peşindeyiz.

-HDP’nin açıklamalarını, siyasetini beğenmiyor eleştiriyoruz. İşbirliği yapmayız, bir araya kesinlikle gelmeyiz. HDP’nin ayrı olarak seçime gitmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

-Türkiye ucube rejimi tartışıyor, devlet çöküyor, 'Kürt sorunu' başlığı altında tartışma doğru değil."

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