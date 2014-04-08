'Başbakan'la anlaşırlarsa Cumhurbaşkanı Gül için 10 farklı formül buluruz'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül anlaştıktan sonra başbakanlık için bir değil 10 farklı formül bulabileceklerini söyledi.

Başbakan Erdoğan’ın Köşk adaylığının güçlü bir şekilde seslendirilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü, başbakanlığa taşıyacak formüller de gündeme geliyor. Başbakan Erdoğan, siyasi yasağı kalktıktan sonra Siirt’te yenilenen seçimlerin ardından koltuğu Gül’den devralmıştı. Erken seçim olmadığı takdirde Gül’e başbakanlık yolunu ‘Bayburt modelinin’ açacağı hesaplanıyor.

Çelik, Radikal’e yaptığı açıklamada tek bir seçeneğe mahkûm olmadıkları mesajını verdi.

Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız oturup konuşacaklar. Şu anda yapılanlar beyin egzersizi. Sayın Cumhurbaşkanımızın, başbakan adaylığı söz konusu olursa bir değil 10 tane formül bulunur” dedi.

Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında yapılacak görüşmenin ardından Köşk ve hükümetin geleceğinin şekilleneceğinin altını çizdi. Gül ve Erdoğan’ın test edilip onaylanan dostlukları olduğunu, ikili arasında ‘çatışma’ bekleyenlerin fena halde yanılacaklarını söyleyen Çelik, şöyle devam etti: “Diyelim ki ikisi konuşup bir formülde anlaştı. Sayın Başbakanımız 12 yıldır görevde. Sağlığını feda ederek çalıştı. Daha önce de hakkından feragat etti. Eğer aday olmak isterse Sayın Cumhurbaşkanımız anlayışla karşılayacaktır. Biz de parti olarak arkasında dururuz. Başbakanımız icrada kalmak ister ve Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar aday olursa yine destekleriz. Ortak karara saygı duyarız. Ülkemiz için en doğru formül bulunacaktır. Başbakanımız Köşk’e giderse AK parti başsız kalmaz. Hükümet değişir, yolumuza devam ederiz.” Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğan’ın Köşk’e aday olmaması durumunda 3 dönem kuralının değişmesi gerektiğini bu yönde partililerden talep geldiğini yineledi.

Çiçek’e yanıt: Yapacak bir şey yok

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in Radikal’de yayımlanan “Yekili ve sorumsuz Cumhurbaşkanı ile etkili Başbakan” arasında kavga yaşanabileceğine ilişkin sistem eleştirisine AK Parti’den cevap geldi. Hüseyin Çelik, “Meclis Başkanımız eleştirilerinde haklı olabilir ama bu saatten sonra yapabilecek bir şey yok. Bu saatten sonra anayasa değişikliği imkânımız kalmadı. Seçim kapıya dayanmış durumda. Halkın seçeceği Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında vahim sorunlar yaşanacağını da düşünmüyorum. İlla çatışma olacak diye bir şey yok” dedi.

