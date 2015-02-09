Başbakan'ın ziyareti öncesi silahlar konuştu



Marsilya'nın La Castellane mahallesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından önce havaya ateş açıldı. Ardından olay yerine ulaşan üç polis aracına daha ateş edildi. Olayda kimse yara almadı.

Görgü tanıkları ateş açan grubun beş ila on kişi arasında olduğunu belirtiyor. Olay sonrasında polis bölgeyi çembere aldı ve özel harekat birlikleri tarafından operasyon başlatıldı. Bir çocuk yuvasının boşaltıldığı belirtiliyor.

La Castellane mahallesi geçmişte sık sık uyuşturucu çeteleri arasında çatışmalara sahne olmuştu. En son 15 Ocak tarihinde çeteler arası bir hesaplaşma sırasında 25 yaşındaki bir genç hayatını kaybetmişti.

Fransa Başbakanı Manuel Valls'ın kentteki güvenlik ve okullardaki durumla ilgili olarak bugün öğleden sonra kenti ziyaret etmesi bekleniyordu. Olay sırasında Valls'ın henüz kentte olmadığı belirtiliyor.