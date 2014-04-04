Başbakan'ın 'Zaman'dan ayrıl' dediği muhabir: Nelerle karşılaşacağımı bilmiyorum

Başbakan Tayyip Erdoğan'a, Azerbaycan gezisi öncesi düzenlediği basın toplantısında 'Egemen Bağış'ın ses kayıtları'nı soran gazeteci Tuğba Mezararkalı, "Bir arkadaşımız bir fotoğraf yüzünden gözaltına alındı. Bundan sonra nelerle karşılaşacağımı bilmiyorum ama Başbakanı takip etmeye devam edeceğim" dedi.

Başbakan Erdoğan'a, eski bakanlardan Egemen Bağış’ın, bir telefon konuşmasında ‘Bakara makara’ diyerek Bakara Suresi’ne saygısızlık yaptığı iddialarına ilişkin ses kayıtları karşısında AK Parti ’nin tavrını soran ve ‘beklenmedik’ bir yanıt alan Today's Zaman gazetesi muhabiri Tuğba Mezararkalı, “Görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra nelerle karşılaşacağımı bilmiyorum ama yine Başbakan Erdoğan'ı takip etmeye devam edeceğim" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Azerbaycan ziyareti öncesi havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Egemen Bağış’ın internete yansıyan ses kayıtları hakkında ne düşündüğünü soran Today's Zaman muhabiri Tuğba Mezararkalı’ya, çalıştığı gazeteyi kast ederek, “O müfterilerle aynı yerde durma, bence oradan ayrıl” demişti.

Mezararkalı, Egemen Bağış'ın Kuran-ı Kerim'le dalga geçtiği öne sürülen ses kaydını hatırlatarak, Bağış'ın partiden ihracının gündemde olup olmadığını sordu. Erdoğan ise Bağış'ın arkasında durdu ve Mezararkalı'ya, "O müfterilerle aynı yerde durma, bence oradan ayrıl" diye çıkıştı.

‘Ben görevimi yaptım'

İşte Today’s Zaman muhabiri Tuğba Mezararkalı, sorusu ve o anda yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dönüşümlü olarak Başbakan Erdoğan'ı takip ettiğini kaydeden Today's Zaman muhabiri Tuğba Mezararkalı, Başbakan Erdoğan'ın bugüne kadar Egemen Bağış'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarıyla ilgili tek bir açıklama yapmadığına işaret etti.

Gazetecilik görevini yaptığını ve Egemen Bağış'la ilgili soruya cevap aradığını kaydeden Mezararkalı, "Egemen Bağış dublaj olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan da Egemen Bağış'ın arkasında durdu. Ancak, ses kaydında adı geçen diğer ismin açıklamaları var, özür de diledi. Bunu nereye koyacağız?" diye sordu.

'Sorum yarıda kesildi'

Sorusunun yarıda kesildiğini bu yüzden sorusunun devamını getiremediğini ifade eden Mezararkalı, bundan sonra da gazetede çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Bir arkadaşımız bir fotoğraf yüzünden gözaltına alındı. Görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra nelerle karşılaşacağımı bilmiyorum ama yine Başbakan Erdoğan'ı takip etmeye devam edeceğim" dedi.