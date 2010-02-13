Başbakan'ın yeğeni uyuşturucu ile yakalandı

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Mehmet Erdoğan, İstanbul'da narkotik şube ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 50 kilo esrarla yakalandı. Başbakan Erdoğan'ın korumayıp "Gereğini yapın" dediği; yeğeni Mehmet Erdoğan tutuklanarak cezaevine kondu.



İstanbul polisine kısa süre önce Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatının yapılacağı ihbarı ulaştı.



Teknik takibe başlayan polis ekipleri, 50 kilo esranın İstanbul'a ulaştığını belirleyince düğmeye bastı.



Narkotik polisi, pazartesi sabahı çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.



Operasyonda Başbakan Erdoğan'ın hayatta olmayan kardeşi Mehmet Erdoğan'ın oğlu Mehmet Erdoğan ile 2'si kadın 11 kişi, 50 kilo esrarla ele geçirildi.



Yeğeninin gözaltına alındığı bilgisi iletilince Başbakan Erdoğan'ın, "Yasalar ne emrediyorsa, gereken neyse o yapılsın" dediği öğrenildi.



Mehmet Erdoğan ve 11 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki üç günlük sorgunun ardından çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.



Sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 12 kişiden, aralarında Erdoğan'ın da olduğu 7'si tutuklanarak cezaevine konuldu.





