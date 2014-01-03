Başbakan'ın uçağına hangi gazeteler binemeyecek?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Uzakdoğu'ya yapacağı gezi için 12 gazeteye akreditasyon verilmedi. Uçağa zaten hiç binemeyen gazetelerin yanına yenileri de eklendi.

Radikal'de yer alan habere göre, Japonya, Singapur ve Malezya'yı kapsayan Uzakdoğu gezisine hafta sonu başlayacak olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın uçağına alınmayan gazeteler ortaya çıktı. Uçağa binemeyen gazeteler arasında ülkenin en yüksek tirajlı üç gazetesi Zaman, Posta ve Hürriyet de var.

Başbakan'ın gezisine temsilcileri katılamayacak olan gazeteler şöyle: Radikal, Hürriyet, Habertürk, Zaman, Milliyet, Vatan, Bugün, Taraf, Posta, Sözcü, Cumhuriyet ve Yurt. Başbakanlık gezilerine katılmak için henüz hiç kabul edilmemiş gazeteler ise, Özgür Gündem, Evrensel, Birgün ve Sol gazeteleridir.

Akredite: Akredite kavramı bir kişinin bir yerde "yetki verilmiş, resmen tanınmış, kabul edilmiş" kişi anlamına gelmesini sağlar.