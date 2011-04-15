Başbakan'ın 'Türkiye'ye Fransız kalmış' dediği vekil Kadıköylü çıktı

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün AKPM’de Türkiye’deki azınlıklarla ilgili soru sorunca “Arkadaşımız Fransız galiba, Türkiye’ye de Fransız kalmış” dediği Nice milletvekili Muriel Marland-Militello, İstanbul Kadıköylü çıktı. Militello, 1915 olayları sırasında dedesinin ailesiyle Kadıköy’den kaçmak zorunda kaldığını belirterek “Dedem Türk Ermenisi, çok güzel Türkçe konuşurdu. Türk kökenimle gurur duyuyorum. Erdoğan ‘Fransız kalmışsınız’ diyerek, gerçekten büyük bir hata yaptı” dedi.









Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye’deki azınlıkların durumuna ilişkin soru sorunca, Erdoğan’ın “Arkadaşımız Fransız galiba, Türkiye’ye de Fransız kalmış” diye yanıtladığı Halk Birliği Hareketi (UMP) milletvekili Muriel Marland-Militello Türkiye kökenli çıktı. Hürriyet’e konuşan Militello, “Başbakan çok büyük hata yaptı, maalesef ben Türkiye’ye Fransız değilim. Türk kökenliyim ve bu kökenimle de gurur duyuyorum” dedi.



Dedem Türk Ermenisi

Hürriyet’in Strasbourg’da ulaştığı UMP Nice milletvekili Muriel Marland-Militello, Erdoğan’ın kendisine bu şekilde yanıt vermesinden dolayı üzüntü duyduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: “Bence Başbakan Erdoğan bana ‘Siz biraz Fransız kalmışsınız’ diyerek çok büyük bir hata yaptı. Beni tanımadan yargıladı. Ben Fransız milletvekiliyim ama kökenim Türkiye. Ailemizin adı Selian. Dedem Türk Ermenisi. İstanbul’da Kadıköy’de halı fabrikası varmış. 1915’de tehcir sırasında ailem de İstanbul Kadıköy’deymiş ve ailemi Müslüman bir Türk ailesi kurtarmış. Olaylar başlar başlamaz ailemi hemen alarak hızla Boğaz’dan bir gemiye bindirmişler ve biz Nice’e gelmişiz. Annem daha 3-4 yaşlarındaymış. Ama büyük teyzelerim İstanbul’da yetişmiş. Eğer o Türk Müslüman aile olmasaydı ben bugün doğmayacaktım belki de. Bu hikayeyi hep anneannemden dinledim.”



Türkiye’den haberdar olmaya devam ettiğini belirten Militello, “Dedem çok güzel Türkçe konuşurdu, Ermenice bilirdi. Ama Fransızca bilmezdi. Gerçekten Türk bir aileyiz yani. Türkiye’yi çok seviyorum. Kökenimi Türk olarak tanımlıyorum. Başbakan’ın tahmin edemeyeceği kadar Türk arkadaşlarım var. Ben Türk kökenimle gurur duyuyorum. Dolayısıyla bana adeta tepeden bakarcasına ‘Fransız kalmışsınız’ diyerek, gerçekten büyük bir hata yaptı bence” diye konuştu.

İtiraz ettim Erdoğan duymadı



AKPM’de sorusunu yöneltirken Türkiye’yi eleştirmek istemediğini, ama kendilerine azınlıkların ibadetleriyle ilgili çeşitli bilgiler ulaştığını ve bununla ilgili son durumu öğrenmek istediğini de savunan Militello, şöyle devam etti: “Ben o soruyu eleştirmek için sormadım ki. Hiçbir kötü niyetim yoktu. Sadece gerçekten azınlık dinlerle ilgili gelişmeleri öğrenmek istedim. Ben sadece soru sordum. Bunun yanıtı alay etmek olmamalıydı. Samimi yanıt bekliyordum. Böyle bir karşılık gelince itiraz ettim. ‘Türkiye’yi tanıyorum. Ben de Türk kökenliyim’ diye bağırdım, mikrofon olmadığı için itirazımı duyuramadım.”



Fransa’da dine saygı var

Militello, Erdoğan’ın konuşmasında yalnızca kendisine değil, ‘azınlık dinlerine saygı duymadığını’ söylediği Fransa’ya da haksızlık ettiğini belirtti. Militello, şöyle konuştu:

“Ayrıca Fransa’ya dine saygı konusunda getirdiği eleştirilere de katılmıyorum. Fransa hâlâ demokrasi ve insan hakları ülkesidir. Fransa’da diğer dinlere tanınan ayrıcalık sanıyorum dünyanın çok az ülkesinde var. Ama bir de laiklik ilkesi var. Herkesin bir arada yaşadığı kamusal alanlarda dini göstergelerin ön plana çıkmasını savunmuyoruz. Bu Hıristiyanlar için de Müslümanlar için de diğer dinler için de geçerlidir. Kamusal alan ortak yaşam alanlarıdır. Burka yasağına gelince; bu, laikliğin yanısıra güvenlikle ilgili konudur. Kimlik kontrolünde her din mensubu, Yahudi de olsa, Hıristiyan da olsa, Müslüman da olsa yüzünü göstermelidir.”