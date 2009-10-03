AK Parti'nin 3. Olağan Kongresi yarın yapılıyor. Başbakan'ın eski basın danışmanı, Radikal gazetesi yazarı, TV 24 Genel Yayın Yönetmeni Akif Beki, parti yönetiminde kabinedeki revizyon gibi, yüzde 50'ye varan ciddi bir değişim beklediğini söyledi.



Beki, 'Başbakan'ın son seçimi mi olacak?' sorusuna, 'Öyle dedi. AK Parti tüzüğünde getirilen limitler var. Genel başkanlığının sona ereceğini söyledi' yanıtını verdi.



'Hayatta son seçimi mi?' sorusuna karşılık olarak ise, 'Öyle diyemeyiz. Hayat ne gösterir bilinmez' dedi ve Süleyman Demirel'in '24 saat siyasette çok uzun bir süre' sözünü hatırlattı. Beki, CNN TÜRK'te yayınlanan Yedi 24'te Yavuz Oğhan ve Erhan Karadağ'ın sorularını yanıtladı.

