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Başbakan'ın seçim öncesi açıkladığı paketin resmi gerekçesi: Politik risk!

Paketin hızla komisyondan geçmesi planlanıyor

02 Mayıs 2018 11:11

Hükümetin 24 Haziran'daki seçimlerden önce açıkladığı, emeklilere 1000 lira ikramiye, imar, vergi ve öğrenci aflarını içeren ve 'hediye paketi' olarak nitelendirilen tasarı, TBMM'ye geldi. Paketin resmi gerekçesinde 'politik riskler' de gösterildi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, hükümetin erken seçim öncesinde hazırladığı ekonomi paketinin resmi gerekçesinde düzenlemelerin 'ülke ekonomisinin büyüme hızını desteklemek ve bu surette kalkınmasını devam ettirmek amacıyla dünyadaki ekonomik ve politik riskler ile yakın coğrafyamızda yaşanan bölgesel olayların vatandaşlarımız üzerinde oluşturması muhtemel etkisini bertaraf etmek ve müteşebbislerin iş ve yatırım kararlarına daha sıhhatli bir şekilde odaklanmalarına imkân sağlama' amacı taşıdığı notu düşüldü.

Önceki gece TBMM’ye sunulan torba tasarının, aynı hızla Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçirilmesi bekleniyor.

 

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