Başbakan'ın referandum baskısı 'faşizme' döndü

T24 – Fazıl Say, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın referandumda ‘evet’ oyu verilmesi konusundaki yaptığı baskının artık ‘faşizme’ döndüğünü belirterek, “Ettiği her tehdit kriminaldir. Bu bir tehdit referandumuna dönüştü” dedi.

Son günlerde sanat dünyasındaki eleştirileriyle polemiğe neden olan ünlü müzisyen Fazıl Say facebook’ta bu kez Başbakan Erdoğan’ı eleştirdi. Başbakan’ın ‘hayır’ diyenleri darbeci olarak nitelediğine dikkat çeken Say, “2003’de ‘yapılmamış’ darbenin ‘hayali darbecilerini' tutuklattığına göre herhalde, hakikaten yapılmış darbenin destekçisi olarak gördüklerini kimbilir nasıl tutuklatacak?” diye sordu.

Say facebook’taki sayfasında görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Başbakan, Referandum'a 'HAYIR' diyenlerin, 12 Eylül Anayasasına 'evet' demiş olacağı demogojisinde. 'Hayır diyen darbecidir' demek istiyor. Ooww, 2003'de 'yapılmamış' darbenin 'hayali darbecilerini' tutuklattığına göre herhalde, hakikaten yapılmış darbenin destekçisi olarak gördüklerini kimbilir nasıl tutuklatacak? İşimiz zor. Bu işte faşizm...

"Keşke, referanduma 'en az yüzde 70 katılım oranı' zorunluluğu olsaydı, katılmayarak sözümüzü anlatırdık. Halbuki 1982'de bir referandum yapılmıştı. %92 evet çıkan. Tayyip Erdoğan, hem darbeye karşı hem de AKP'ye karşı olunabileceğini anlamalı. Ve ettiği her tehdit kriminaldir.. Bu bir tehdit referandumuna dönüştü ister istemez…”

Sezen Aksu ve babasının referandumda "evet" oyu kullanacağı yönündeki açıklamaları üzerine Say, "Ben sanatçıların 'resmi' olarak 'evet' ya da 'hayır' destekçisi olarak birşeye katkı sağladıklarını sanmıyorum. Evet diyen Sezen içinde geçerli. Hayır diyen Tarık Akan için de... Sınıflar ve kesimler kesin olarak bellidir. Evet'in sayısı bellidir" dedi.