Başbakan'ın programında AKP'lilere koruma dayağı

Samsun'da düzenlenen ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı “Gençlik Şöleni”nde partililerin korumalar tarafından darp edildiği belirtildi. Korumaların AKP'lilere silah kabzasıyla vurduğu aktarıldı.

Başbakan Binali yıldırım, Samsun Baruthane mevkinde bulunan Batıpark'ta düzenlenen Gençlik Şöleni'nde gençler ve partililerle bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, bu programın ardından Kurtuluş Yolu'nda AKP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen sahur programına katıldı. Düzenlenen programa katılımın az olması dikkati çekti. Öte yandan, şölene katılan partililerin dövülmesi geceye damga vurdu.

Odatv'nin haberine göre, Başbakan yıldırım, konuşmasının ardından partilileri selamlamak için platformdan alana indi. Başbakan yıldırım 'la görüşmek, yardım istemek ve fotoğraf çektirmek isteyen partililer yanına gitmek istedi.

Bu sırada, Başbakanlık korumaları, CAT, çevik kuvvet ve emniyet kuvvetleri partililerle Başbakan Yıldırım arasına adeta etten duvar ördü. Bazı polislerin silahların namlusuyla vatandaşlara vurması ve müdahale etmesi dikkat çekti.

Çocuğunun yanında dayak yedi

Kucağında çocuğuyla birlikte Başbakan yıldırım'la görüşmek isteyen bir baba, yakın korumalar tarafından tartaklandı. Babasının tartaklanmasının ardından küçük çocuğu annesi kucağına alarak teselli etmeye çalıştı.

Başbakan Yıldırım, Batı Partk'taki programın ardından, Kurtuluş Yolu'nda AKP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen sahur programına katıldı.