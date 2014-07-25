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'Başbakan'ın oğlunun düğününde suikasti engelledik'

'Paralel yapı' operasyonunda gözaltına alınan eski emniyet müdürü Halil Karakuzulu'nun 4 Temmuz 2014 tarihinde polislikten atıldığı öğrenildi

25 Temmuz 2014 01:04

22 Temmuz operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen şüpheli polislerden eski emniyet müdürü Halil Karakuzulu, ifadesinde, çalıştığı süre zarfında Başbakan'a yönelik iki ciddi suikast girişimini önlediklerini söylediği öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Yüksel Koç'un haberine göre, 4 Temmuz 2014 tarihinde polislikten atıldığı öğrenilen 4. sınıf emniyet müdürü şüpheli Halil Karakuzulu'nun, poliste verdiği ifadede, Başbakan Erdoğan'a yönelik iki ciddi suikastı önlediklerini söylediği iddia edildi.

Birçok kişiyi usulsüz dinlemekle suçlanan Karakuzulu'ya son sözünün sorulması üzerine, çalıştığı süre boyunca aldığı ödüller ile ilgili bilgilerin soruşturma dosyasına konulmasını istediği belirtildi.

Karakuzulu'nun, ardından, “Çalıştığım süre zarfında, illegal terör örgütlerine yönelik birçok başarılı operasyon ifa edilmiştir. Bunlar içerisinde sayın Başbakanımıza yönelik ciddi anlamda 2 suikast girişimi, yapılan üstün gayretli çalışmalar neticesinde engellenmiştir" dediği öne sürüldü.

Karakuzulu'nun iddiasına göre, suikast girişimlerinden biri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlunun düğünü sırasında önlendi.

 

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