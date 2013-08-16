Başbakan'ın oğlunun da katıldığı namazın ardından Mısır protestosu

Fatih Camisi'nde Cuma namazı sonrası toplanan bir grup, Mısır'da öldürülenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. "Ne darbe, ne demokrasi biz ümmetten ve hilafetten yanayız", "Kahrolsun Sisi, Kahrolsun demokrasi geliyor hilafetin sesi" yazılı pankartların arkasında toplanan kalabalık tekbir getirdi, dua etti.

Grup içinden bazılarının, “Demokrasi demokrasi dediniz ümmetin kanını emdiniz”, “Demokrasinin döktüğü kanların hesabı sorulacak”, “Demokrasi eşittir küfür sistemi” yazılı dövizler taşıdığı görüldü.

Başbakan Erdoğan’ın oğlu da oradaydı

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'le birlikte Cuma namazını Fatih Camisi'nde kılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan çıkışta protestoya denk geldi.

Erdoğan, Mısır'da ölenler için kılınan gıyabi cenaze namazına arka saflarda yer tutatarak katıldı. Namazın ardından grup protestoya devam ederken Bilal Erdoğan cami avlusundan ayrıldı.

'Darbeciler Yenilecek, İslami Hareket Kazanacak'

Öte yandan İslami kuruluşların yaptığı çağrı üzerine Eyüp Sultan Camii'nde Cuma namazında toplanan göstericiler namaz sonrası meydanda Mısır ordusunu protesto etti.

Toplanan kalabalık “Müslüman Zulme Sessiz Kalamaz!”, “Darbeye Sessiz Kalanlar Bu Katliamın Suç Ortaklarıdır!” vb. yazılı pankartlar açarken “Darbeci Firavunlar Döktükleri Kanda Boğulacaklar!”, “Darbeciler Yenilecek, İslami Hareket Kazanacak!”, “Suriye’de Mısır’da Direnişe Bin Selam!” yazan dövizleri taşıdılar.

Mısır’da ölenler için Fesih Kaya’nın kıldırdığı gıyabi cenaze namazı ve konuşmaların yapıldığı eyleme Grup Yürüyüş de marşlarıyla destek verdi.

'Darbeye karşı çıkmayanlar islami hareketten korkuyorlar!'

Eylemde bir konuşma yapan Rıdvan Kaya Mısır’da yaşanan katliamın canlı yayınlarla bütün dünya tarafından sessizce izlendiğini vurguladı. Kaya, bu saldırılar yapılırken Sisi’ye yardım eden işbirlikçileri olduğunu söyledi.

'Takiyyeciler Bir An Önce Tövbe Etmeli!'

Eylemde konuşan Ramazan Kayan "takiyyeciler, tedbirciler, tarafsızlar gruplarının daha geç olmadan tövbe edip mazlumlardan yana olmaları gerekir" dedi. Kayan, şehitlerin dökülen kanlarıyla yeni bir dünyaya uyanıldığını söyledi. Adeviyye Meydanı’nın birçok anlam taşıdığını söyleyen Kayan, dua ve temennilerle konuşmasını bitirdi.

'Müslümanlar Yumruklarıyla Öfkesini Gösterdi!'

Abdurrahman Dilipak, yaptığı konuşmada eyleme katılanların işaret diliyle Mısırlı kardeşlerine mesaj vermelerini istedi. Bunun üzerine yumruklarıyla ve el işaretleriyle darbeci Mısır ordusuna öfke mesajı veren göstericiler. Türkiye’de ve diğer bölgelerde yapılan destek gösterilerin Mısırlı direnişçiler tarafından sevinçle karşılandığını belirten Dilipak, zamanın ve mekanın şahitleri olunması, yeni bir dünya kurulurken tek bir ümmet olarak birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.