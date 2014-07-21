Başbakan'ın oğlu 15 milyon dolara yeni bir gemi mi satın aldı?

MB Denizcilik şirketinin yüzde 99 hissesine sahip olan Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan’ın ‘Penyez’ isimli yeni bir gemi daha satın aldığı iddia edildi.

MB Denizcilik’in sahibi Burak Erdoğan’ın filosuna ‘Penyez’ isimli bir gemi kattığı, geçtiğimiz haftalarda Brezilya’dan teslim alınan geminin fiyatının ise 15 milyon dolar değerinde olduğu iddia edildi.

Gemi, MB Denizcilik’te küçük ortak olarak gözüken Mert Çetinkaya’nın şirketi Manta Denizcilik tarafından işletilecek. Manta Denizcilik, resmi sitesinde, “Filomuz” adı altında şimdiye kadar, Safran-1, Sakarya, Cihan, Bosna, G.İnebolu adlarında 5 gemi tanıtılırken, söz konusu filoya “Penyez” adında 6’ncı gemi eklendi. Daha önce Pretty isimli gemiyi almış ancak bu gemiyi filoya dahil etmemişti. MB Denizcilik’te Burak Erdoğan’ın yüzde 99, ortağı Mecit Çetinkaya’nın ise yüzde 1 hissesi bulunuyor.

141 metre uzunluğunda

Aydınlık Gazetesi’nde yer alan habere göre Eski adı “Pasific Chikusa” olan Güney Kore yapımı gemi, satın alınmadan önce Güney Kıbrıs Rum Kesimi Bayrağı taşıyordu. Adı “Penyez” olarak değiştirilen geminin şu anda Marshall Adaları Bayrağı taşıdığı belirlendi. 141 metre uzunluğunda 9994 groston ağırlığındaki kuru yük gemisinin değerinin 15 milyon dolar olduğu belirtiliyor. İMO numarası 9200574 olan gemi son olarak Hindistan’ın Sanghi Limanı’ndan mal aldıktan sonra BAE’ye bağlı Mina Saqr Limanı’na doğru yol alıyor.

Tankerde de büyüyorlar

Denizcilik alanında kendini geliştiren Erdoğan Ailesi’nin, uluslararası sularda ham petrol taşımacılığına da girdiği ortaya çıktı. SÖZCÜ’nün 21 Mart’ta duyurduğu şirketin sahibi ise Başbakan’ın kardeşi eniştesi Mustafa Erdoğan ile Ziya İlgen. Ham petrol taşımacılığı işine giren Erdoğanlar 26 Ocak’ta, 5 tankeri olan Tuzla Tanker İşletmeciliği şirketini aldı. 2007’de 13,7 milyon lira sermayeyle kurulan Tuzla Tanker İşletmeciliği’nin 5 gemisi bulunduğu iddia ediliyor.

Gemileri ortak havuzdan yönetiyor

MB Denizcilik’in yüzde 1 ortağı olan Mecit Çetinkaya’ya ait Manta Ship isimli şirket Burak Erdoğan’ın sahip olduğu gemileri tek bir çatı altında yönetiyor. Deniz Ticaret Odası kayıtlarına göre, Burak Erdoğan’a ait olan Safran 1, Sakarya ve son gemisi Penyez, Manta Ship’in filosunda yer alıyor. Mecit Çetinkaya’ya ait farklı şirketler üzerine kayıtlı olan Cihan, G. İnebolu ve Bosna isimli gemilerle birlikte Burak Erdoğan’a ait MB denizcilik toplamda 6 gemi ile sektörde faaliyet gösteriyor. 1998 yılında İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) katılan Manta Ship, 6 gemi yönetmesine rağmen toplam sermayesi 10 bin TL. Havuza dahil olan MB Denizcilik’in toplam sermayesi ise 2 milyon 650 bin TL. Şirkette yüzde 1 hissesi olan Çetinkaya’nın ise payı 26 bin 500 TL. Çetinkaya Ailesi’nin sahip olduğu toplam 16 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin 14’ü ise gemi inşa, liman işletme, deniz taşımacılığı, liman inşası alanında faaliyet gösteriyor.

Tüm şirketler tek adreste

Mustafa Erdoğan ve Ziya İlgen’in yönetimine ocak ayında geçen tanker şirketi, Bilal Erdoğan’a ait BMZ Group ve Burak Erdoğan’a ait MB Denizcilik Burhaniye Mahallesi, Gürgen Sokak, No:3 Üsküdar adresinde faaliyet gösteriyor.