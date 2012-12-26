Başbakan'ın ofisinde çıkan böcekleri MİT inceliyor!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, katıldığı bir televizyon programında "beni de dinlediler" demesinin ardından başlayan "böcek" tartışmasında gözlerin çevrildiği Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nda konuyla ilgili henüz bir gelişme kat edilemediği öğrenildi.

Taraf gazetesinden Arzu Yıldız'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, konuyla ilgili bir soruşturma yürütüldüğünü doğrulamakla birlikte, "Basında çıkan haberlerin tamamı hayal ürünü” dedi. Başbakan Erdoğan’ın dinlendiği yönünde geçtiğimiz aylarda basında çıkan haberler üzerine re’sen soruşturma başlatıldığını belirten savcılık kaynakları, şunları dile getirdi: “Olayı basından duyar duymaz, şikâyet veya başvuru olmaksızın re’sen bir inceleme başlattık. İnceleme de olsa, tahkikat numarası verdiğimiz için soruşturma diyebiliriz. Ancak aylar geçmesine rağmen, hâlâ, konuyla ilgili bize ilgili kurumlardan, başbakanlıktan, MİT’ten bir tek belge veya bilgi gönderilmedi. Doğal olarak, bize bir şeyler gelmeli ki, biz de bir şeyler yapalım, yol haritamızı belirleyelim. İlgili yerlerle temas halindeyiz, ancak henüz bir cevap almadık."

Öte yandan, Başbakan’ın ofisinde bulunduğu iddia edilen böceklerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Bilişim Şube’ye de gönderilmediği, böceklerin incelemesinin bizzat MİT tarafından yürütüldüğü belirtildi.