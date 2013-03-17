Başbakan'ın ofisinde bulunan dinleme cihazı özel üretim çıktı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisinde bulunan dinleme cihazının özel üretildiği ve imal edildikten bir gün sonra ofise yerleştirildiği tespit edildi. Bulgular 'profesyonel istihbaratçı işi' şüphesini kuvvetlendirdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisinde bulunan dinleme cihazlarının, yapımlarından bir gün sonra konulduğu anlaşıldı. Çalışma ofisinde yapılan rutin aramalar sırasında çıkan ilk böceğin ardından MİT tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da resen soruşturma açılmıştı.

ASELSAN da inceledi

Tahir Alperen’in Yeni Şafak’taki haberine göre, ardından teknik inceleme için MİT Elektronik ve Teknik İstihbarat (ETİ) Başkanlığı'nın bulduğu ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Bilişim Şubesi'ne götürülen dinleme cihazları ile ilgili de ön inceleme tamamlandı.

ASELSAN'ın da devreye girdiği incelemeler sırasında önemli bir bilgiye ulaşıldı. Hazırlanan ön rapora göre, Başbakan Erdoğan'ın Ankara Subayevleri'ndeki çalışma ofisinin duvarındaki prize geçtiğimiz yıl 4 Aralık tarihinde konulduğu tespit edilen 'özel yapım' dinleme cihazları imal tarihinden bir gün sonra yerleştirildi. Bu gelişmenin ardından böceklerin Erdoğan'ı dinlemek için özel olarak üretildiği anlaşıldı.

'Profesyonel işi’ şüphesi

Ofise konan böceğin el yapımı olması, geride iz bırakılmaması için cihazın parçalarının ayrı kaynaklardan temin edilmesi ve imal edildikten bir gün sonra yerleştirilmesini değerlendiren uzmanlar ise dinlemenin 'profesyonel istihbaratçı işi' olduğu şüphesinin güçlendiğini belirttiler.

Başbakan Erdoğan'ın çalışma ofisinde geçtiğimiz yılın Aralık ayında konulduğu tespit edilen böceklerle ilgili MİT'ten uzman ekipler inceleme başlatmıştı. Yapılan detaylı incelemenin ardından bulunan böcekler ASELSAN ve Emniyet Bilişim Suçları Şubesinde teknik incelemeden geçirildi. Ardından da Ankara Başsavcılığı tarafından soruşturma açılarak ve bazı isimlerin ifadelerine başvuruldu.

Böceklerin röntgeni çekildi

Sorgulama ve teknik takip sonucunda bazı delillere ulaşıldığı ifade edilirken, bulunan dinleme cihazlarının son teknoloji ürünü cihazlarla röntgeni çekildi. Erdoğan'a da sunulmak üzere bir rapor hazırlandığı öğrenildi. Tüm bulgular ışığında yapılan kapsamlı çalışma sonrası hazırlanan raporda böceklerin Başbakan Erdoğan'ı dinlemek üzere özel olarak üretildiği ifade edildi. Dinleme cihazlarının Türkiye'de üretilip üretilmediği konusunda detaylı bilgilere ulaşılmazken, parçalarının sınır ülkelerinden getirilme ihtimali üzerinde duruluyor.