Başbakan'ın ofisinde bulunan 'böcek' prizin içinden çıktı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın çalışma odasında bulunan ilk böceğin ardından yapılan aramalarda 3 noktada daha böcek bulunduğu iddia edildi.

Başbakan Erdoğan'ın evinde ve ofisinde bulunan dinleme cihazlarına ilişkin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) soruşturması sürüyor.

Başbakan Erdoğan, olayın panik havası yaratmaması için gizlilik içinde ve soğukkanlılıkla yürütülmesini istediği de belirtildi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir'in haberine göre, MİT’in Başbakan Erdoğan'ın evinde bulunan böceklerin aydınlatılması amacıyla yakın dönemin en büyük soruşturmasını başlattığı ortaya çıktı.



Böcekler nasıl bulundu?



MİT, Başbakan Erdoğan'ın ofisinde, şubat ayında, rutin olarak yaptığı aramalarda, Erdoğan'ın çalışma masasının sağ arkasındaki prizin içinde dinleme cihazı tespit etti.

Başbakan'ın gizlilik talimatıyla yürütülen soruşturmada, güvenliğin zan altında bırakılmaması için görevden alınmadı. Bununla birlikte, Başbakan Erdoğan'ın olayın tamamen aydınlatılabilmesi için gizlilik talimatı verdiği ve bu soruşturmadan birkaç kişinin haberi olduğu da ortaya çıktı.