Başbakan'ın mitingi öncesi Diyarbakır'da kepenkler açık!

T24- Diyarbakır'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yapacağı miting öncesinde, "çılgın projeler"in açıklanması bekleniyor. Hakkari ve Şırnak'ta AKP mitingi öncesi kapalı olan kepenkler ise Diyarbakır'da kapatılmadı.

Kumru Başer'in BBC Türkçe'de yayımlanan (1 Haziran 2011) yazısı şöyle:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Diyarbakır’da yapacağı miting öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden siyasetçiler, Başbakanın İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra burada da önemli yatırım projeleri açıklayacağının sinyallerini veriyorlar.

Erdoğan, daha önce Hakkari ve Şırnak’ta düzenlenen mitinglerde beklediği kalabalığı toplayamamış ve mitingi sırasında esnafın kepenk kapatmasından BDP’yi sorumlu tutmuştu.

Diyarbakır’da bugün yapılacak AKP mitingi öncesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, BDP’nin kepenk kapatma yönünde bir çağrısının olmadığı ancak mitinge katılımın mümkün olduğunca düşük olmasını istediği söyleniyor.

Kentte şu an için normal bir havanın olduğu ve kepenklerin kapatılmadığı görülüyor.

Buna karşılık Diyarbakır mitingini bir prestij meselesi olarak gören AKP teşkilatının da BDP’nin çok güçlü olduğu kent merkezinden ziyade ilçeler ve çevre illerden katılımı artırmaya yönelik bir çalışma içinde olduğu haberleri geliyor.

Diyarbakır’a dün de dokuz yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını göndermiş, ancak mitinge katılım zayıf olmuştu.



Barış ve Demokrasi Partisi’nin Diyarbakır’daki büyük mitingini Cumartesi günü yapması bekleniyor. MHP de Pazartesi günü miting düzenliyor.





Başkan Baydemir: Diyarbakır bugün de dün gibi olacak



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Diyarbakır’ın bugünün de dün gibi olacağını söyledi. Hürriyet'ten Aysel Alp'e konuşan Baydemir, “Temennim ve gözlemim yarının da bugün gibi olacağıdır” dedi. Anakent ve ilçe belediyelerinin her mesai günü yaptığı rutin programını uygulayacağını söyledi. "Yani çöpler toplanacak mı?", sorusuna Baydemir, “Bugün de aynısını yürüttük yarın da aynısını yapacağız” demekle yetindi. “Temennim hiçbir şey olmaması. Olağan bir gün ne ise öyle geçmesi” diyen Baydemir’e kepenklerin kapanıp kapanmayacağını sorduk. Baydemir, “Ben kepenk kapatma çağrısı duymadım. Olağanüstü bir durum olacağına kanaat getirmiyorum. Diyarbakır’da gergin atmosfer yok” dedi.





