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Ekonomi

Başbakan'ın maaşı bile bu farkı almaya yetmez

Memurların 2 bin 100 lira vergi iadesi alacağına yönelik haberler Türkiye'nin çok küçük bir bölümünü kapsıyor. Başbakan'ın 10 bin liralık geliri bile bu fark&

19 Temmuz 2010 03:00

T24 - Son günlerde medyeda sıkça yer bulan ücretlilerin 2 bin 100 liraya vergi iadesi alacağına yönelik haberler Türkiye'nin çok küçük bir bölümünü kapsıyor. Hatta Başbakan'ın 10 bin liralık geliri bile bu farkı almaya yeterli olmayacak.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda yeniden belirlenen gelir vergisi dilimleri ile yüzde 27'lik dilimin üst sınırı 50 bin liradan 76 bin 200 liraya çıkarılıyor. Böylece üst gelir grubunda bulunan ücretlilere 2 bin 100 liraya kadar vergi iadesi ödemesi yapılabilecek.

Konuyu hurriyet.com.tr'ye değerlendiren Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Şükrü Kızılot, bu geri ödemenin Türkiye'nin çok ufak bir bölümünü ilgilendirdiğine dikkat çekti. Yeni yasadan altı aylık geliri 50 bin lirayı aşanların yararlanabileceğini söyleyen Kızılot, şöyle konuştu:

"Türkiye'de hiçbir kamu görevlisinin maaşı bu kadar yüksek değil. Zaten maaşların önemli bir bölümü de vergiden muaf. Dolayısıyla sadece özel sektördeki üst düzey yöneticileri ve yüksek maaş alanları kapsayan bir uygulama. Memurları ve ücretlilerin çok büyük bir bölümünü ilgilendirmiyor."


Kim ne kadar alacak

Altı aylık geliri 50 bin liranın üzerinde olanlar yeni yasa ile iade almaya hak kazanacak. Daha önce yüzde 35 kesinti yapılırken şimdi bu oran yüzde 27'ye inecek.

Örnek hesaplamaya göre, altı aylık maaş toplamı 50 bin lirayı bin lira geçip 51 bin lira olanların bin liralık farkındaki vergi yüzde 35 yerine yüzde 27 olarak uygulanacak. Böylece bu kişiler 80 lira fark alacak. Maaşı 60 bin lira olanlar 800 lira, 70 bin lira olanlar bin 1600, 76 bin 200 lira olanlar da 2 bin 100 lira alacak.

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