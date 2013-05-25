Başbakan'ın korumasından şehit yakınına: Seni parçalarım!

Başbakan Erdoğan Reyhanlı saldırısının ardından bugün Reyhanlı'daydı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Reyhanlı'da Başbakan Erdoğan protesto edilmekten kurtulamadı. Başbakanı protesto etmek isteyen bir vatandaş apar topar alandan uzaklaştırıldı. Başbakan'ın korumalarından biri "Şehit yakınıyım bana dokunamazsın" diyen gence “Seni parçalarım” dedi.

Korumalar eşliğinde gözlerden uzaklaştırılan gence çevredeki vatandaşlar sahip çıktı. Koruma dehşetine tepki gösteren vatandaşlar, “Neden içeri aldınız? Bırakın” diyerek korumalara tepki gösterdi.