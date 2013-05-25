T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan'ın korumasından şehit yakınına: Seni parçalarım!

Başbakan Erdoğan'ı Reyhanlı'da protesto etmek isteyen ve şehit yakını olduğunu söyleyen bir genç, korumalar tarafından tartaklandı

25 Mayıs 2013 22:12

Başbakan Erdoğan Reyhanlı saldırısının ardından bugün Reyhanlı'daydı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Reyhanlı'da Başbakan Erdoğan protesto edilmekten kurtulamadı. Başbakanı protesto etmek isteyen bir vatandaş apar topar alandan uzaklaştırıldı. Başbakan'ın korumalarından biri "Şehit yakınıyım bana dokunamazsın" diyen gence “Seni parçalarım” dedi.

Korumalar eşliğinde gözlerden uzaklaştırılan gence çevredeki vatandaşlar sahip çıktı. Koruma dehşetine tepki gösteren vatandaşlar, “Neden içeri aldınız? Bırakın” diyerek korumalara tepki gösterdi.

 

ETİKETLER

başbakan erdoğanreyhanlışehitkoruma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24