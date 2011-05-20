Başbakan'ın korumalarını şaşırtan olay!

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Bu ilginç ve komik anı ise Doğan Haber Ajansı Muhabiri Ramazan Yavuz görüntüledi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Siirt’in Aydınlar ilçesine bağlı Alkumru Baraj ve Hidroelektrik Santrali’nin açılışına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar ve Barajın yapımını gerçekleştiren Limak firması Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir katıldı. 2 Kobra helikopterin korumasında 3 ayrı helikopterle baraj alanına ilen Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan ile bakanlar için olağanüstü güvelik önlemleri alındı. Barajın etrafındaki tepelerde jandarma özel harekat timleri konuşlandırılırken, havadan ise sürekli kobra helikopterler uçtu. Güvenlik önlemlerinde olası bir saldırıya karşı baraj göleti ve Botan nehir yatağında da tedbir alındı.Baraj sularının doldurduğu Botan nehir yatağında 4 kişilik deniz polisi botlarıyla sürekli kıyıda ve barajın etrafında tur attı. Kalaşnikof tüfekler taşıyan deniz polisleri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Erdoğan’ın gelmesine 15 dakika kala nehir yatağına barajdan verilen su kesiline, önce botun pervanesi yere sürttü, daha sonra bot karaya oturdu. Botan nehir yatağının ortasında karaya oturan Deniz polisi, bottan inerek önce motoru kontrol etti. Herhangi bir zarar oluşmadığını gören sivil kıyafetli deniz polisleri, yanlarındaki kalaşnikof silahlarıyla birbirlerinin bol bol hatıra fotoğrafını çektirdi. Törenden sonra barajdan nehir yatağına yeniden su verilmesiyle, polisler de botlarıyla karaya çıktı.