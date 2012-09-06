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Başbakan'ın koruması il emniyet müdürü mü olacak?

Başbakan Erdoğan'ın koruması Zeki Bulut'un il emniyet müdürlüğüne atanacağı iddia edildi

06 Eylül 2012 11:34

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın en yakınındaki adam olan Koruma Müdürü Zeki Bulut’un, sürpriz bir kararla il emniyet müdürlüğüne atamasının yapılacağı öğrenildi.

Erdoğan’n her adımında arkasında bulunan Bulut’un, Denizli Emniyet Müdürlüğü’ne terfi edilmesi bekleniyor.  Bulut’un yerine Polis Akademisi’nde görevli birinci sınıf emniyet müdürü Ramazan Bal’ın atanacağı iddia edildi.

Öte yandan kararname ile Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya’nın görev yerinin değişeceği, İstanbul ve İzmir emniyet müdürlerinin görevlerinde kalacağı belirtildi.

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