-BAŞBAKANIN KONVOYUNUN GEÇİŞİNDE GERGİNLİK ŞANLIURFA (A.A) - 21.05.2011 - Şanlıurfa'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında taşkınlık yapan gruba polis müdahale etti. AK Parti İl Başkanlığından ayrılarak, Hilton Oteli'nde gerçekleştirilen toplu açılışa gitmekte olan Başbakan Erdoğan'ın konvoyunun Abide Kavşağı'ndan geçişi sırasında bir grup protestoda bulundu. AK Parti'den istifa edip, Şanlıurfa'dan bağımsız aday olan Zülfikar İzol'un seçim bürosunun önünde toplanan grup, polis ekiplerinin önlem alıp engellemeye çalışmasına karşın, taşkınlığa devam etti. Polis, uyarıları dikkate almayan gruba göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Polise taş ve sandalyelerle karşılık verip, ara sokaklara kaçmak isteyen gruptan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Seçim bürosunun camlarının da kırıldığı olayda, aralarında polislerin de bulunduğu bazı kişiler yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.