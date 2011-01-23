T24 - Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’ndeki bir düğüne katılmak için Atatürk Havalimanı’ndan yola çıkan Başbakan’ın konvoyunda kaza meydana geldi. Kazada 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde bir düğüne katılmak için Atatürk Havalinanı’ndan saat 19.30’da konvoyla yola çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza konvoyun geçişi sırasında E-5 Karayolu Mecidiyeköy yönü Vatan sapağında meydana geldi. İddiya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir trafik polisi aracı, 34 BA 8365 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, içinde başbakanın korumalarının bulunduğu iki araca çarptı. Çarpışmadan sonra duramayan trafik polis aracı da bariyerlere çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonetin içinde bulunan Serkan Gölçik, karısı ve iki kızı kısa süreli şok yaşadı. Ağlayan anne ve çocuklarına başbakanlık korumaları su verdi. Konvoy yoluna devam ederken, kaza yapan araçlar çağırılan çekicilerle olay yerinden kaldırıldı.



