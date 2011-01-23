T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan'ın konvoyunda kaza

Lütfü Kırdar Kongre merkezi’ndeki bir düğüne katılmak için Atatürk Havalimanı’ndan yola çıkan Başbakan’ın konvoyunda kaza meydana geldi.

23 Ocak 2011 02:00

T24 - Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’ndeki bir düğüne katılmak için Atatürk Havalimanı’ndan yola çıkan Başbakan’ın konvoyunda kaza meydana geldi. Kazada 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde bir düğüne katılmak için Atatürk Havalinanı’ndan saat 19.30’da konvoyla yola çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza konvoyun geçişi sırasında E-5 Karayolu Mecidiyeköy yönü Vatan sapağında meydana geldi. İddiya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir trafik polisi aracı, 34 BA 8365 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, içinde başbakanın korumalarının bulunduğu iki araca çarptı. Çarpışmadan sonra duramayan trafik polis aracı da bariyerlere çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonetin içinde bulunan Serkan Gölçik, karısı ve iki kızı kısa süreli şok yaşadı. Ağlayan anne ve çocuklarına başbakanlık korumaları su verdi. Konvoy yoluna devam ederken, kaza yapan araçlar çağırılan çekicilerle olay yerinden kaldırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24