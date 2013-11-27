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Başbakan'ın konvoyuna yumurta attığı iddia edilen öğretmen açığa alındı

Trabzon'da, Başbakan'ın koruma araçlarından birine yumurta attığı idda edilen öğretmen Seçil E.E. açığa alındı

27 Kasım 2013 15:11

Trabzon'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna yumurta attığı ve hakaret ettiği iddiası ile öğretmen Seçil E.E. açığa alındı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , iki günlük Trabzon gezisi için 23 Kasım Cuma akşamı kente geldi. Havalimanından konaklayacağı otele giden Başbakan Erdoğan'ın konvoyu Cumhuriyet Caddesi'nden geçerken koruma araçlarından birinin ön kısmına yumurta isabet etti.
 
Osman Şişko'nun Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, yapılan araştırmada yumurtayı bir binanın üçüncü katından attığı iddiasıyla Trabzon Bedri Rahmi Eyüboğlu Orta Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Seçil E.E., gözaltına alındı.
 
Başbakan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerde bulunduğu ve yumurta attığı suçlamasıyla ifadesi alınan ve Adliye'ye sevk edilen Seçil E.E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakkında idari soruşturma başlatılan öğretmen Seçil E.E. açığa alındı.

 

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