Başbakan'ın konvoyuna saldırıya kınama

Pusunun kurulduğu bölgeden fotoğraflar

Saldırının hemen ardından kameralar kayıttaydı - VİDEO



Dünya basını flaş haber olarak duyurdu

TBMM Başkanı Şahin: 'Türkiye'nin her yerinde varız' mı demek istiyorlar

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Çok ciddiye almamız gereken bir olay

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç: Cinayet

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Terör kimden ve nereden gelirse gelsin kınıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kimlerin yaptığı belli

HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş:

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Kastamonu'da polis ekibine yönelik silahlı saldırıyla ilgili "Olayın hangi terör örgütü tarafından yapıldığını henüz bilemiyoruz, acaba 'biz Türkiye'nin her yerinde varız' mı demek istiyorlar" dedi.Şahin, Karabük'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu Ilgaz Dağı'nda meydana gelen saldırıyı nefretle kınadıklarını söyledi.Olayı hangi terör örgütünün hangi amaçla yaptığının devletin güvenlik güçlerince tespit edilmesi gerektiğinin altını çizdiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:"Gerek jandarmamızın gerekse emniyet teşkilatımızın Ilgaz Dağı'nda bu teröristleri yakalamalarını ve bu örgütün hangi örgüt olduğunun belirlenerek bir an önce kamuoyuna açıklanması beklentisi içerisindeyim. Çünkü, bizim Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de, İç Anadolu'da ve özellikle Çankırı, Kastamonu, Karabük ve Sinop yörelerinde herhangi terörist eylem şu ana kadar vuku bulmamıştı. İlginç olanı terörle hiçbir ilgisi olmayan ve hiçbir terör örgütüne destek vermeyen o yörede böyle bir olayın meydana gelmiş olmasıdır. Olayın hangi terör örgütü tarafından yapıldığını henüz bilemiyoruz, acaba 'biz Türkiye'nin her yerinde varız' mı demek istiyorlar. Bütün bunların araştırılarak kanun hakimiyetinin mutlaka sağlanması gerektiği düşüncesindeyim."Şahin, PKK terör örgütünün siyasi uzantılarına mensup kişilerin son zamanlardaki açıklamalarının asla kabul edilemeyeceğini ifade ederek, şöyle devam etti:"Bunlar, özellikle milletvekili sıfatını taşıyan bir kişiye asla yakışmayacak olan açıklamalardır. Türkiye Cumhuriyeti devletine meydan okumadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti, hiçbir meydan okumaya pabuç bırakacak devlet değildir. Türkiye, mutlaka huzuru temin edecek tedbirleri geçmişte olduğu gibi şimdi de alacaktır. Bu kabadayıvari meydan okumalar karşısında mutlaka yasal merciler gerekliliğini yapacaktır.""Başbakan'la görüştünüz mü?" sorusu üzerine Şahin, "Hayır. Sizin takip ettiğiniz gibi ben de şimdi çalışma içerisindeyim. Başbakan da mitingden mitinge koşuyor. Başbakanlık aracının aldığımız bilgiye göre Ankara gidişi esnasında öndeki eskortun taranması sonucu bir polis memuru arkadaşımızı şehit verdik, bir de yaralı polis memurumuz var. İnşallah sağlığına kavuşur. Bu eylemi yapanları güvenlik güçlerimiz geceli gündüzlü çalışarak, gerekirse Ilgaz Dağı ablukaya alınarak mutlaka yakalamalıdır" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kastamonu'da bir polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili şunları söyledi: "Çok ciddiye almamız gereken bir olay. Partilerin seçim yaklaşırken birçok faaliyeti olacaktır. Ama Türkiye teröre hiçbir zaman boyun eğmeyecektir. Onlarla sonuna kadar mücadele edilecektir. Daha çok sıcak. Ümit ediyorum güvenlik güçlerimiz bu terörist eyleme katılanları yakalayacaktır."Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kastamonu'da polis otosuna yapılan saldırıyla ilgili olarak ''Bu bir cinayettir, terörist faaliyettir. Bunları kim yaptıysa onları lanetliyoruz. Cezaları vereceğimizin de bilinmesini istiyoruz'' dedi.Genel seçim çalışmaları kapsamında Manisa'da bulunan Arınç, bir yerel televizyon kanalında katıldığı program sonrasında gazetecilerin Kastamonu'daki polis otosuna yapılan saldırıyla ilgili sorularını yanıtladı.Kendisinin de olayı yeni öğrendiğini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kastamonu ve Amasya programlarının olduğunu belirten Arınç şöyle konuştu:''Kastamonu'da koruma aracına bir tuzak kurulmuş ve maalesef bir polisimiz şehit olmuş birkaç arkadaşımızın da yaralı olduğunu duydum. Takipler devam ediyor bilebildiğim kadarıyla. Umarım bir şekilde yakalanırlar ve hesabını verirler. Bu bir cinayettir, terörist faaliyettir. Bunları kim yaptıysa onları lanetliyoruz. Cezaları vereceğimizin de bilinmesini istiyoruz. Bütün polis camiasına baş sağlığı diliyorum. Ölen kardeşimizin ailesine sabır diliyorum Allah rahmet eylesin. Umarım ki buna benzer olaylar Türkiye'de bir daha olmasın ve hiçbirimiz üzülmesin. Hepimizin başı sağolsun.''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kastamonu-Çankırı karayolunda polis otosuna yönelik silahlı saldırı olayına ilişkin, ''Terör kimden ve nereden gelirse gelsin kınıyoruz'' dedi.Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine geçmek üzere geldiği Malatya Havaalanı'nda basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.Kastamonu-Çankırı karayolunun 25. kilometresindeki Ilgaz Dağı Soğuksu mevkisinde, Başbakanlık otobüsüne eşlik eden trafik eskortuna düzenlenen saldırıya ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:''Terör kimden ve nereden gelirse gelsin kınıyoruz. Terörle bir yere varılamayacağını artık herkesin bilmesi gerekir. Terörün bir insanlık suçu olduğunu toplumumuz artık kabul etti. Sayın Başbakana geçmiş olsun diliyorum. Yaşamını yitiren bir polis arkadaşımız var. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve tüm polis camiasına baş sağlığı diliyorum'' diye konuştu.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakanlık otobüsüne eşlik eden polis eskortuna yönelik saldırıya ilişkin, ''Eskort arabası, şu an için bilinmiyor ama tahmini mümkün olan odaklarca saldırıya uğradığı anlaşılmaktadır'' dedi.Bahçeli, seçim çalışmaları için geldiği Çankırı'da, Başbakanlık konvoyuna düzenlenen saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.''Kahraman polislerimizden birisi hakkın rahmetine kavuşarak şehidimiz olmuştur, bir polis kardeşimiz ise yaralanmıştır'' diyen Bahçeli şunları kaydetti:''Eskort arabası, şu an için bilinmiyor ama tahmini mümkün olan odaklarca saldırıya uğradığı anlaşılmaktadır. Büyük Türk milletine, emniyet güçlerimize baş sağlığı diliyorum. Hakkın rahmetine kavuşmuş olan polis kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralı kardeşimize ise acil şifalar diliyoruz.Ülkemiz zor şartlardan geçiyor. Değişik siyasi partilerden olabiliriz, arzuladığımız, ideolojisini ve dünya görüşünü benimsediğimiz siyasi partilerin iktidar olması için gayret gösterebiliriz. Ancak öyle dönemler oluyor ki bu dönemlerde birlik ve kardeşlik içerisinde önce milletimizi ve devletimizi sonra partimizi düşünerek hareket etmek durumundayız.''HAS Parti Genel Başkanı Kurtulmuş, 1 polisin şehit olduğu saldırı sonrası taziye ve geçmiş olsun mesajıKurtulmuş mesajında şöyle dedi:“Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kastamonu mitingi sonrasında, kendisine koruma hizmeti veren polis ekiplerinin Kastamonu-Çankırı sınırında uğradığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Menfur saldırı da şehit olan güvenlik görevlimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tetiği çeken kim olursa olsun, bu saldırının seçime giden Türkiye’yi istikrarsızlaştırmaya çalışan millet ve demokrasi düşmanlarınca gerçekleştirildiği açıktır. Has Parti olarak Türkiye’yi karanlığa sürüklemeye çalışan derin güçlerin kirli eylemlerinin karşısında durmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile seçim sürecine girildiği bu dönemde tüm siyasi parti liderlerine bir kez daha seslenmek istiyorum. Toplumu gerecek, kutuplaştıracak, ayrıştıran söylem ve davranışlardan kaçınmaya; istişare ve uzlaşmaya dayalı bir üslubu bunu hak eden vatandaşımın önünde sergilemeye davet ediyoruz. Sayın Başbakana, AK Parti camiasına, emniyet mensuplarımıza ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz”