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Ekonomi

Başbakan'ın konuşması borsada yükselişi tetikledi

Erdoğan'ın konuşmasına başladığı sırada 76 bin 748 puanda olan borsa konuşmanın ardından yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 78 binin üzerine çıktı

07 Haziran 2013 19:33

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın konuşması borsada yükselişi tetikledi. Borsa Erdoğan'ın konuşmasına başladığı sırada 76 bin 748 puandaydı. Konuşmanın ardından yüzde 3'ün üzerinde yükselişle 78 binli seviyelere kadar çıktı.

Borsacılar, Başbakan'ın Topçu Kışlası için 'AVM yapmaya metrekare olarak müsait değil' demesi ve 'yüzde 100'ün partisiyiz' gibi farklı kesimleri de kucaklayan mesajlar vermesinin piyasada olumlu yankı bulduğunu belirtiyor.

Erdoğan'ın konuşmasına başladığı sırada 76 bin 748 puanda olan borsa konuşmanın ardından yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 78 binin üzerine çıktı.

Borsa saat 16.23 itibariyle yüzde 2.77 artışla 78 bin puanda bulunuyor.

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