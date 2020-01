Başbakan'ın kızı matematikten zayıf aldı, fatura öğretmene çıktı

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 9. sınıf öğrencisi kızı Hacer Büke Davutoğlu, matematik sınavından düşük not alınca öğretmenden sınav kâğıdını istedi. Araya okul müdürünün de girdiği olayda, sınav kâğıdını vermeyen öğretmen daha sonra kâğıdın kopyasının alınmasına izin verdi. Bir süre sonra öğretmen sınıftan alınırken, yerine okula yeni atanan müdür yardımcısı ve matematik öğretmeni görevlendirildi.

Okul yönetimi, öğretmen değişikliğinin konuyla ilgili olmadığını savundu. Başbakanlık ise öğrencinin düşük not almasının, kâğıdını görmek istemesinin doğal olduğunu belirtirken, konunun Davutoğlu’nun “makamı ve kimliği” nedeniyle istismar edildiğini savundu.

CHP Sözcüsü Haluk Koç’un gündeme getirdiği kamudaki üst düzey AKP’lilerin kadrolaşma listeleri tartışılırken, çarpıcı bir olay da Ankara’da yaşandı.

Cumhuriyet’ten Fırat Kozok’un edindiği bilgilere göre Başbakan Davutoğlu’nun Ankara Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi 9. sınıfta okuyan kızı Hacer Büke, yaklaşık üç hafta önce matematik dersinin ilk yazılısından düşük not aldı. Okul dışında da eğitim danışmanı bulunan öğrenci, bunun üzerine sınav kağıdını görmek istedi. Devreye okul müdürü Gülten Akyürek de girdi. Ancak ders öğretmeni Murat Özer sınav kağıdını vermek istemedi. Özer, daha sonra kağıttan fotoğraf çekilebileceğini söyledi. Diğer öğretmenlerle birlikte müdür odasında bir toplantı yapıldı ve öğrencinin genel durumu da değerlendirildi. Davutoğlu’nun danışmanı da öğrencinin durumuyla ilgili okuldan genel bilgi aldı.

Ancak bu sürecin ardından ilginç bir gelişme oldu ve öğretmen Özer sınıftan alındı. Özer’in yerine okula yeni atanan müdür yardımcısı ve matematik öğretmeni Melike Yetim sınıfa verildi. Okulun müdürünün yanı sıra 3 müdür yardımcısından ikisinin olaydan bir süre önce değiştiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre öğretmenin sınıftan alınması, diğer öğrenci velilerinin de tepkisini çekti. Bazı velilerin okula gelerek değişiklikle ilgili şikâyetlerini okul yönetimine ilettikleri öğrenildi. Buna karşın bazı velilere, yeni müdür yardımcısının branşının matematik olması nedeniyle kendisine bir sınıf verilmesi gerekçesiyle böyle bir düzenleme yapıldığı bilgisi verildi.

Başbakanlık: Öğrencinin görmek istemesi normal

Cumhuriyet’in konuyla ilgili görüşünü almak için aradığı Okul Müdürü Gülten Akyürek, sert bir tavırla “Bu konuda size bir şey söylemeyeceğim, çünkü bilgileriniz kesinlikle yanlış” deyip telefonu yüzümüze kapattı. Başbakanlık Basın Müşaviri Osman Sert ise süreçle ilgili sorumuz üzerine “İddia edildiği gibi Sayın Başbakanımızın kızı Hacer Büke Davutoğlu’nun bir derste düşük not almasının ardından bir aile yakını ya da özel öğretmen tarafından okula gidilmesi, sınav kâğıdının görülmek istenmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. Sınavdan sonra dersin öğretmeniyle bu yönde hiçbir görüşme yapılmamıştır. Sadece her öğrencide olduğu gibi Hacer, düşük not aldığı kâğıdını görmek istemiştir ki bu da son derece normaldir” dedi.

Başbakan ya da eşinin talebiyle ya da bilgisi dahilinde okul yönetimiyle bir toplantı yapılmadığını ileri süren Sert, “Her öğrencinin başına gelebilecek bir olay sonrası konunun sadece beyefendinin siyasi kimliği ve bulunduğu makam sebebiyle istismar edilmesi, bu tartışmanın da bugüne kadar toplum içinde her davranışına azami dikkat gösteren aile bireyleri üzerinden sürdürülmesi de en temel insani nezaket ilkeleri ile bağdaşmamaktadır” diye konuştu.

‘Tayyip amca babamı işten at demişti’

Davutoğlu’nun “Cilvekuş” diye seslendiği kızı, henüz 9 yaşındayken dönemin Başbakan Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazıp “Lütfen babamı işten kovun” diye ricada bulunmuştu.