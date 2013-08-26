Başbakan'ın kızı Esra Albayrak da darbeye karşı mitingde yürüdü

Ankara'da düzenlenen mitingin ardından dün de İstanbullular “Mısır ve Suriye için BM ile Batı'ya 100 binlik mesaj” sloganıyla Saraçhane'de buluştu. Mitinge, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak da katıldı.

Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam ile Suriye'deki kimyasal silah saldırısını protesto etmek için Genç Hareket oluşumu önderliğinde Saraçhane Parkı'nda toplanıldı.

Yeni Şafak gazetesinden Yunus Göksü'nün haberine göre, İnsan ve Medeniyet Hareketi çatısı altındaki Genç Hareket oluşumu önderliğinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle örgütlenen kişiler, Mısır ve Suriye'deki katliamlara dikkati çekmek için "Mısır ve Suriye için BM ile Batı'ya 100 binlik mesaj" sloganıyla bir araya geldi.

İstanbul'un farklı yerlerinden otobüs ve otomobillerin bulunduğu araç konvoylarıyla mitinge gelen vatandaşlar, parkı doldurdu.

Ellerinde Türk, Mısır, Suriye ve Filistin bayrakları ile Rabia işareti bulunan döviz ve flamalar taşıyan gruptakiler, zaman zaman tekbir getirip, slogan attı.

Parkta, Müslüman Kardeşler'in öldürülen kurucusu Hasan el-Benna, Mısır rejimi tarafından idam edilen yazar Seyyid Kutub ve Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğraflarının bulunduğu Türkçe, Arapça ve İngilizce "Katlettiniz, Astınız, Yedirmeyiz" ve "Ya Müntakkim Allah, bizi intikamına memur et, şehitler borcunu ödedi, sıra bizde ümmet", "Mazlumu öldüren zalimin kurşunu değil, ümmetin suskunluğudur", "İhvan üzülme imam-hatip nesli seninle" yazılı pankartları yer aldı.

Dün, parkın çevresine ve içine, Seyyid Kutub, Şeyh Ahmet Yasin, Mehmet Akif Ersoy, Aliya İzzet Begoviç ve Malcom X'in sözlerinin yazılı olduğu pankartlar ile parktaki Fatih heykeline Kur'an-ı Kerim'den ayetler, katliamı kınayan yazılar, fotoğraflar, posterler, bayraklar ve karikatürler asıldı.

Konuşmaların yapılacağı platformun arka tarafında, üzerinde Türkçe, Arapça, İngilizce "Kardeşlik bedel ise Mısır'a destek zamanı", "Adeviyye'ye kardeş meydan Saraçhane" yazıları asıldı.

Türk, Mısır, Suriye ve Filistin bayrakları ve Rabia işaretinin bulunduğu flamalarla donatılan parkta, üzerinde Rabia işareti bulunan dev bir balon yer aldı.